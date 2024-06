Bár a pécsi közgyűlésbe kevesebb jelöltet juttatott be az ellenzék, mint a kormánypártok, Péterffy Attilának mégis lehet majd többsége

Ungár Tamás;

Egy választói körzetben döntetlen lett az eredmény, s ott – várhatóan – újra kell tartani a voksolást. Ha azon Péterffy csapata nyer, akkor a polgármester vezette összefogásnak sansza van arra, hogy a két civilszervezet és a „kutyák” segítségével egy fős többségben legyen.

A 2019-es önkormányzati választáson kiütéssel győzött az ellenzéki összefogás a baranyai megyeszékhelyen, hisz a Mindenki Pécsért színeiben induló jelöltek 18 egyéni körzetből 16-ban nyertek, és Péterffy Attila személyében ők adták a polgármestert is a 142 ezer lelkes városnak. A mostani választáson Péterffy megőrizte a helyét, ám az – immár Pécs Jövőjéért Egyesület logója alatt induló – ellenzéki összefogás kisebbségben maradt. A Pécs Jövőjéért 8, a kormánypártok viszont 11 helyet szereztek a testületben, emellett a kompenzációs listáról egy-egy mandátumhoz jutott a Mi Hazánk, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, valamint két civil szervezet, a Mindenki Pécsért és a Tiszta Kezek Egyesület. Egy választói körzetben döntetlen lett az eredmény, s ott – várhatóan – újra kell tartani a voksolást. Ha azon Péterffy csapata nyer, akkor a polgármester vezette összefogásnak sansza van arra, hogy a két civilszervezet és a „kutyák” segítségével egy fős többségben legyen, s így öt évig újra ők is irányíthatják a várost.

Tegyük hozzá, hogy ehhez az ellenzéknek megvan a választói felhatalmazása is, hisz bár a Fidesz szerezte a legtöbb képviselői helyet, a pécsiek többsége június 9-én egyértelműen nem őket támogatta. Sőt, az idei választáson a pécsiek még határozottabban utasították el a Fideszt, mint 2019-ben. A magas részvételi arány miatt ugyan nőtt a fideszes jelöltekre leadott voksok száma 2019-hez képest, ám a kormánypárti jelöltek az összes leadott szavazatokból csaknem 3 százalékkal kevesebbet szereztek most, mint öt évvel korábban. Azt is tudni kell, hogy a Mindenki Pécsért, a Pécs Jövőjéért és a Tiszta Kezek 2019-ben még egy csapat voltak, és belső viták és személyi ellentétek miatt szakadt háromfelé az ellenzéki integráció. A három kormánykritikus platform által szerzett szavazatokat összeadva könnyen arra juthatunk, hogy: 2024-ben valamennyi pécsi választókörzetben nagy fölénnyel nyert volna az ellenzék, ha megőrzi az egységét.

Kérdés, hogy a három ellenzéki team – a konfliktusokkal járó szakítás után – képes lesz-e együttműködésre? Megkérdeztük az érintetteket, s ők egyaránt azt mondták, hogy: igen. Péterffy Attila nem titkolta, tárgyalni fog a lehetséges partnerekkel, és lát reményt az újbóli összefogásra. Mellár Tamás, független parlamenti képviselő, aki a Mindenki Pécsért meghatározó személyisége, jelezte, hogy nem zárkóznának el az együttműködéstől, de koalícióról nem lehet szó, csakis arról, hogy hajlandók támogatni Péterffyt minden olyan ügyben, ami szakmailag indokolt, ami a jó a városnak. Ugyanezt hangsúlyozta a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselője, Hankó Viktória is.

A közéleti kérdésekben jártas pécsiek úgy vélik, hogy Péterffy Attila számára a legnehezebben megnyerhető szövetséges Bognár Szilvia, aki a Tiszta Kezek Egyesület színeiben jutott be a testületbe. Tudni kell, hogy Bognár részese volt a Mindenki Pécsért 2019-es győzelmének, s ennek eredményeképp alpolgármesterré választotta a közgyűlés. 2021 júniusára azonban annyira megromlott a viszonya Péterffyvel, hogy távoznia kellett a posztjáról. Ellenzéki oldalon sokan azt gyanítják-sugallják, hogy Bognárt a háttérből a Fidesz navigálja, aki így vélekedik, az azt prognosztizálja, hogy a képviselő a kormánypártokkal „áll majd össze”. Bognár tartalmatlan konteónak minősíti ezt a feltételezést, s azt mondja: szívesen együtt gondolkodik Péterffy csapatával, de soha nem fog támogatni olyan ügyeket, amelyek igazáról nem győzik meg, viszont minden olyan napirendet megszavaz, ami valóban Pécs javát szolgálja. Nem lép koalícióra senkivel, mert nem képes frakciófegyelem alapján gombot nyomni a testületben. Bognár még hozzátette:

– Az előző ciklusokban születtek olyan döntések, amelyek nem a város, hanem a városvezetéssel jó kapcsolatban lévő, befolyásos emberek érdekeit szolgálták. Ha a kutyapárt és a két civilszervezet lesz a mérleg nyelve a pécsi közgyűlésben, akkor ez nem fordulhat elő, mert mi hárman belső kontrollja leszünk a városvezetésnek. Azt gondolom, ha ez így lesz, akkor Pécs nagyon jól jár.

Hogy ez váljon valóra, ahhoz előbb a döntetlen okán megismételt választókörzetet „hoznia” kell Péterffyéknek. Ennek akkor különösen nagy a valószínűsége, ha a megismételt voksoláson a Pécs Jövőjéért emberére a két civil szervezet nem indít rá saját jelöltet.

Tarolt a Megoldás Mozgalom Drávapiskin

Ötödik alkalommal választották meg Drávapiski polgármesterévé Mali Zoltánt. Az 51 éves faluvezető korábban függetlenként győzött, most a Megoldás Mozgalom jelöltjeként. A drávapiski képviselőtestület négy tagja is a MEMO színeiben jutott be a grémiumba. A párt sehol nem aratott ekkora sikert (igaz, még két faluban, a Heves megyei Mátraballán és a szatmári Szamossályiban ugyancsak MEMO jelöltje lett a polgármester).

Mali Zoltán demonstratív céllal győzte meg arról a vele együtt gondolkodó drávapiski jelölteket, hogy ők is legyenek „memósok”. Mali ért a figyelemfelkeltéshez, több kezdeményezése országos visszhangot kapott: így komoly szerepet vállalt abban, hogy a kisfalvak nehézsorsú lakóit megnyomorító uzsorások ellen a jog eszközeivel szigorúbban lépjenek fel, annak pedig nemzetközi híre van, hogy Klagenfurtban sakkmúzeum nyílt - az ő 1700 készletét bemutatva - 2022-ben. Mali célja most az, hogy az 120 lelkes Drávapiski – a MEMO révén – fejlesztési forráshoz jusson.

Ismert, hogy a MEMO-t Gattyán György, hazánk egyik leggazdagabb üzletembere alapította 2021-ben, s a mozgalom idén márciusban programot hirdetett, ami összesen egymilliárd forinttal támogatja a zöld célokat kitűző, innovatív, családbarát szemléletű településeket. Mali napelemparkot akar építeni a falujában, aminek energiája a helyi családok rezsijét csökkentené, és a község önkormányzati tulajdonú vízhálózatot létesítene, mivel a jelenlegi víz gyakorlatilag ihatatlan. Épülne Drávapiskin egy inkubátorház is, ahol hat fiatal vállalkozását fogadnák be. Az is terv, hogy Drávapiski oktatási és szabadidős programjában a sakk középponti szerepet kapjon. Ezekhez a célokhoz remél támogatást a falu vezetése a MEMO-tól, ezért indultak a vasárnap megválasztott képviselők a párt jelöltjeként.

U.T.