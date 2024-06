Jön még egy nagy Karácsony–Vitézy leszámolás, talán csak július közepén derül ki, melyikük Budapest főpolgármestere

Szalai Anna;

Budapest;Karácsony Gergely;főpolgármester;Vitézy Dávid;július;

2024-06-12 05:50:00

A Fővárosi Választási Bizottság szerint Karácsony Gergely nyerte a főpolgármester-választást, ám Vitézy Dávid fellebbez. A választási eredmény megtámadása bonyolult procedúra.

„Rengeteg jogsértésre bukkantunk. Újpesten és Erzsébetvárosban például rosszul húzták ki Szentkirályi Alexandra nevét. A csütörtöki határidőig komplex fellebbezést fogunk bemutatni a Nemzeti Választási Bizottságnak” – válaszolta a Népszava kérdésére a Fidesz és az LMP által támogatott főpolgármester-jelölt, Vitézy Dávid, aki szerint egyértelműen újraszámlálásra lesz szükség. Állítása szerint „számos bizonyítékuk van arra, hogy ez elkerülhetetlen”. Mint mondta 76-szor annyi érvénytelen szavazat született, mint amennyi a különbség van köztük Karácsony Gergellyel. Egy demokráciában az a minimum, ha ezután a szavazatokat újraszámolják, főleg, hogy számos rendszerszintű visszásságról kaptak jelzést az érvénytelenné nyilvánított szavazatok kapcsán.

Ahogy arról a Népszava is beszámolt, Vitézy 324 szavazattal maradt el a vasárnapi önkormányzati választáson a jelenlegi ellenzéki főpolgármestertől, Karácsony Gergelytől, miközben 24 592 érvénytelen szavazólapot találtak. Vitézy Dávid már a választás éjjelén kétségeinek adott hangot, mondván sem neki, sem Karácsony Gergelynek nincs meggyőző fölénye, éppen ezért „időközi köztes eredménynek” nevezte a kihirdetett számokat.

A Fővárosi Választási Bizottság hétfőn késő este nyilvánosságra hozott határozatában kihirdette, hogy a választás eredményes volt, Karácsony Gergely, a Párbeszéd, DK és az MSZP közös jelöltje a főpolgármester. A hivatalos jegyzőkönyvben szereplő szavazatszámok szerint is 324 voks a különbség a két jelölt között.

Többeknek szemet szúrt, hogy a jegyzőkönyvet ketten nem írták alá, az egyikük pedig éppen a választási bizottság elnökhelyettese, Tarlós István egykori tanácsadója, Szegvári Péter. A Népszava információi szerint egyikük sem jelent meg a határozatról döntő ülésen.

Karácsony Gergely szerint az a lényeg, hogy győzött. Soha még nem kapott ennyi voksot főpolgármester-jelölt egy választáson, mint most ő. A Telexnek adott interjúban nem tagadta a kis különbséget, de szerinte attól még ez a hivatalos végeredmény. Az újraszámlálás se fog ezen változtatni. Könnyen el tudja viszont képzelni, hogy a végén az Alkotmánybíróságon köt ki az ügy, s az már politikai döntés lesz. Már a Nemzeti Választási Bizottságban is fideszes többség van – tette hozzá. Mint mondta, a fővárosi szavazatszámlálás sajátossága, hogy a külső kerületekből jönnek először az eredmények, utána belső városrészekből. Így történt most is, Zugló és Erzsébetváros maradt a végére, ahol „nagyot nyert”.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) által közölt adatok alapján a Karácsony által említett két kerületben összesen 4676 szavazattal kapott többet, mint kihívója. A Vitézy által említett két kerületben (IV. és VII.) összesen 758 érvénytelen szavazatot találtak.

A választási eredmény megtámadása bonyolult procedúra. A fővárosi eredményt megállapító döntés ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB) nyújtható be fellebbezés a döntés meghozatalától számított 3 napon belül, ami jelen esetben csütörtök délután 4 órakor jár le. Eddig ilyen kérelem nem érkezett – tájékoztatta a Népszavát az NVI. Mint írták, a döntés ellen két esetben nyújtható be fellebbezés: a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértése vagy a a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértése okán. Az NVB-nek újraszámlálás esetén 6 napja van a kérelem elbírálására. Az NVB döntése ellen a Kúriánál lehet felülvizsgálati kérelmet benyújtani 3 napon belül, amelynek 8 napja van dönteni. Ha ezt sem fogadja el a kérelmező, akkor 3 napon belül alkotmányjogi panasszal lehet élni, amelyről 6 nap alatt döntenek. Ha az érintettek valamennyi jogorvoslati fórumot kihasználnak és a kérelmeiket minden esetben a legutolsó napon nyújtják be, valamint az illetékes szervek a rájuk vonatkozó határidő utolsó napján hoznak döntést, az eredmény jogerőssé válásának utolsó lehetséges napja július 12-e. Újraszámlálásra akkor kerülhet sor, ha a benyújtott fellebbezés elbírálása csak így lehetséges. Erről az NVB dönt.

„A szavazatok teljes körű újraszámolására eddig igen kevés példa akadt. Ha valamilyen rendszerszintű visszásságra derülne fény – amit persze bizonyítani kell –, egész Budapestre kiterjedően is elrendelhető az újraszámlálás” – magyarázta Magyar György ügyvéd, aki azért arra is felhívta a figyelmet: önmagában az a tény, hogy nagyon magas az érvénytelen szavazatok száma, még nem jelenti automatikusan, hogy bármilyen eljárásjogi hiba történt volna.

A szavazás megismételtetését szinte kizártnak tartja az ügyvéd, de ha mégis, akkor annak idejét az erről szóló bírósági döntés kihirdetését követő 30 napon belüli időpontra kell kitűzni. A jogerős bírósági döntések ellen az érintettek alkotmányjogi panasszal élhetnek, ami a verdikt végrehajtásának nem akadálya. Karácsony kijelentésére reagálva pedig azt mondta: az Alkotmánybíróságnak nem lehet politikailag befolyásoló döntése.