G7: Azokon a településeken, ahol a lakosság több mint 60 százaléka érettségizett, ott a Fidesz nem tudott többséget szerezni az EP-választáson

2024-06-12 17:45:00

Nem először derül ki, hogy fordítottan arányos az iskolázottság szintje és a kormánypártokra leadott szavazatok száma.

A kormánypárt EP-választáson elért eredménye jellemzően azokon a településeken lett erősebb, ahol alacsonyabb az iskolázottság - írta meg a G7.

A Fidesz EP-listájára leadott szavazatok és a legalább érettségizett lakosság arányai közötti korrelációs együttható -0,68, ami erős fordított összefüggést mutat - hívta fel a figyelmet a lap. A mutató 0 és 1 közötti pozitív vagy negatív előjelű értéket vehet fel. A nullához akkor közelít, ha a két tényező független egymástól, amikor viszont a +/-1 közelébe esik, akkor meghatározó kapcsolatról van szó.

A lap ábrák segítségével mutatta be az eredményeit, ahol rengeteg pont látható és minden pont egy-egy települést jelölt. Ezeken feltüntetve olvasható az adott települések 2022-es népszámlálási adataihoz viszonyítva az érettségizettség szintje, valamint az, hogy hány százalékot ért el az adott településen a Fidesz az európai parlamenti választáson. Az adatokból az derült ki, hogy ahol az érettségizettek aránya meghaladja a 60 százalékot, ott sehol nem tudott többséget elérni a Fidesz.

Szemléltetésképp néhány erős adat:

Gadnán a helyiek 3,9 százalékának volt érettségije 2022-ben, a Fideszre leadott voksok aránya 100 százalék.

Csenyétén az érettségizett lakosság aránya 0 százalék, a Fidesz-szavazók aránya 98,2 százalék.

Piskón a helyiek 2,3 százalékának van érettségije és 96,9 százalékos arányban szavaztak a Fideszre.

Tiszabőn 3,3 százalék érettségizett és 98,6 százalék a Fidesz-szavazók aránya.

Ezzel szemben például:

Telkiben a legalább érettségivel rendelkező lakosság aránya 64 százalék, a Fidesz-szavazók aránya 31,1 százalék.

Budapest XIV. kerületében a lakosság 69,5 százaléka minimum érettségizett, a Fideszre 29,3 százalék szavazott.

Budapest XIII. kerületében a lakosság 69,6 százalékának van érettségije, 25,1 százalék volt a Fidesz-szavazó.

Simán pedig a lakosság 66,7 százaléka rendelkezik legalább érettségivel, a Fideszre pedig 21,7 százaléknyian szavaztak.

A cikkben mellékelt ábrán látszólag minden települést összeszedtek, így akár ki is lehet keresni a vonatkozó adatokat. A pontok által kirajzolt vonal meredeksége azt jelzi, az iskolázottság szintje és a Fidesz-szavazatok aránya között meglehetősen erős a fordított összefüggés.

Egy másik ábrán szemléltetve a cikk arra is kitér, hogy a 2022-es választások óta azokon a településeken esett nagyobb mértékben vissza a Fidesz támogatottsága, ahol magasabb az iskolázottság.

A cikk rögzíti, hogy mindezeket az adatokat azért fontos közölni, mert az iskolázottság szintjével sok más társadalmi és gazdasági tényező is összefügg. Ahol a népesség nagy része alacsonyabban iskolázott, ott a jövedelmek is alacsonyabbak, emellett nagy mértékben meghatározza az államnak, illetve az önkormányzatnak való kiszolgáltatottság és a propaganda iránti fogékonyság szintjét is.