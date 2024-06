F. Szabó Kata;

Fidesz;Republikon Intézet;Mráz Ágoston Sámuel;Böcskei Balázs;Závecz Tibor;Magyar Péter;TISZA Párt;választás 2024;

2024-06-12 21:10:00

A Republikon Intézet Régi gondok, új irányok – Európa jövője az EP-választás tükrében című beszélgetésén hamar a belpolitikára terelődött a szó.

„Arra adott rálátást ez a választás, hogy nem minden a matematikáról szól, és nem lehet mindent kiszámolni, mert vannak olyan pszichológiai természetű faktorok, amik a választói viselkedésben nagy szerepet játszanak, mint például a lelkesedés vagy egy szavazótábor lebénulása” – mondta Závecz Tibor közvélemény-kutató, a Republikon Intézet Régi gondok, új irányok – Európa jövője az EP-választás tükrében című beszélgetésén.

A kijelölt téma ellenére hamar a belpolitikára terelődött a szó, Mráz Ágoston Sámuel, a kormányközeli Nézőpont Intézet vezetője például leszögezte, „országgyűlési választás esetében kétharmaddal nyert volna a Fidesz.” Závecz ezt vitatta: szerinte most nem a fő hatalom megszerzése vagy megtartása volt a tét, márpedig ez hatással van a végeredményre.

Az EP-választások és az Unió jövője kapcsán Virág Andrea a Republikon stratégiai igazgatója azt emelte ki, hogy nem történt meg az Orbán Viktor által várt jobboldali előretörés. A legnagyobb kihívás a szakértők szerint az orosz-ukrán háború, és az arra adott válasz lesz, ami Böcskei Balázs az Idea Intézet stratégiai igazgatója szerint azért is nehéz ügy, mert az európai közvélemény már Magyarországon kívül sem olyan egységes ezekben a kérdésekben, mint 2022-ben. Az emberek „realistább pozíciót” várnak el a nemzeti kormányaiktól – vélte.

Annak, hogy a Fidesz és a Tisza végül melyik európai pártcsaládba ülnek be, Virág Andrea szerint a belpolitika szempontjából is nagy jelentősége van. Az, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, aki öt évvel ezelőtt még Orbán Viktort jött meglátogatni, most Magyar Péterhez jön, egyértelmű politikai siker a Tisza Párt vezetője számára. Böcskei szerint ugyanakkor kérdéses, hogy az új pártban mennyire fog működni a frakciófegyelem az EP-szavazásoknál, hiszen a Tisza képviselői sikeres középvezetői életpályáról érkeznek, vannak ambícióik, véleményük a világról, nincsen viszont tapasztalatuk egy párt működéséről. Emellett eddigi nyilatkozatai alapján Magyar Péter is könnyen kerülhet olyan pozícióba, hogy szembe kerül egymással az EP-pártcsaládjuk által képviselt gondolat a belföldön hangoztatott álláspontjával