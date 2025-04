Závecz: a pártpreferenciáknak nincs világnézete

A februári az első pártpreferencia-felmérése a ZRI Závecz Research Kutatóintézetnek, amelyet a korábban az Ipsosnál 25 éven át dolgozó Závecz Tibor alapított. A tavaly novemberben létrehozott cégnek, amelynek ő az egyedüli tulajdonosa, azonban nem ez az első kutatása. Mint lapunknak elmondta, sikeres volt az indulásuk; november óta több megrendelést is kaptak. Az Ipsos, amelynél korábban véleménykutatási igazgatóként dolgozott, a jövőben piackutató cégként fog működni, ezért döntött az új cég alapítása mellett, amely nemcsak pártpreferencia-, hanem általában társadalmi kutatások végez. Ugyanakkor az Ipsossal nem szakad meg a kapcsolata, továbbra is dolgoznak közösen, a mostani felmérés is az Ipsos adatfelvételével történt és bízik abban, hogy ők is támaszodnak a ZRI-re a társadalmi kutatásokban.