Orbán Viktor tavalyi 70 milliós jövedelmét is túlszárnyalta politikai igazgatója, Orbán Balázs

2024-06-12 21:43:00

Más kormánytagok sem panaszkodhatnak, Rogán Antal viszont érzékeny veszteségeket szenvedett. Tavaly csak havi 21 millió jutott neki, míg a korábbi években az időarányos bevétele volt már 37 millió is.

Némi nyomozómunkával lehet csak rálelni a a kormánytagok 2023-as szja-bevallásaira – írja a Telex, megjegyezve, hogy ahogy minden év júniusában, a kormány most is „nyilvánosságra hozta” a dokumentumok főbb adatait, így néhány összesített számot, a teljes adóalapot, és az azután befizetett személyi jövedelemadót. Megjegyezték, a kormany.hu oldal címlapján, de még a hírek menüpontban sem szerepel ez a lehetőség, csak a közérdekű dokumentumok között az szja szóra rákeresve válnak láthatóvá az adatlapok.

Azokból kiderült: Orbán Viktor miniszterelnök 70 millió forint jövedelmet vallott be, ami a korábbiakhoz képest (2022-ben 47 millió, előtte 31, 28, illetve 26 millió) szintugrást, jóval infláció fölötti fizetésemelést jelent. A kormányfő politikai igazgatója, Orbán Balázs még jobban járt, neki 78 millió forint volt az éves adóalapja. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter 54 milliót keresett tavaly, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig 57 milliót.

A most leköszönő Csák János kulturális és innovációs miniszter 67 plusz 8 millió forintot vallott be, utódja, Hankó Balázs államtitkárként jóval kevesebbet, 39 milliót. Az elmúlt másfél-két év hatalmas inflációját az átlagemberek igencsak megérzik még ma is a pénztárcájukon, a minisztereknél ez kicsit másként jelentkezik: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek és Pintér Sándor belügyminiszternek be kellet érnie tavaly 37-36 millióval, amit némi külön adózó jövedelem dobott csak meg 112 millió, illetve 11 millió forinttal.

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője kénytelen volt szembenézni a források apadásával, pedig neki jelentős bevételei vannak feltalálói díjakból: 2023-as adóbevallásában 252 millió forint szerepel, ami havi 21 milliót jelent. Tavaly és tavalyelőtt még 425, illetve 446 milliót keresett, utóbbi magasabb összeg egy hónapra 37,1 millióra jött ki két éve.