Holtomiglan-holtodiglan

Kardos Orsolya írása a Népszavának;

Korda György;életrajzi könyv;

2024-06-13 14:00:00

Én az emberektől kaptam mindent. Ezt a szeretetet nem lehet másképp viszonozni, csak úgy, hogy az utolsó percig énekelek – mondja Korda György, akiről életrajzi könyv jelenik meg.

Több mint 65 évnyi zene, több mint ötmillió eladott lemez, szinte az összes lehetséges magyar zenei díj és 85 évesen is egy arénát tizennégyezer emberrel megtöltő születésnapi koncert. Korda György és Balázs Klári dalain három generáció nőtt fel, példátlan karrierjük mind a mai napig töretlen népszerűségnek örvend. Nem könnyen találnánk ma olyan embert Magyarországon, aki ne ismerné örökzöld slágereik valamelyikét: nagyanyja főzés közben hallgatott lejátszási listájáról, Sziget Fesztiválról, repülőtérről vagy a házaspár 80 ezres követővel rendelkező TikTok-csatornájáról.

Hazai, sőt talán még nemzetközi szinten is egyedülálló, hogy egy eredetileg a 60-as évek stílusában éneklő előadó ennyi évtized után is úgy tudjon megújulni, hogy nem válik nevetségessé. Kordáéknak mégis sikerült megugrani a Z és Alfa generációk ingerküszöbét és a kegyetlen mémgyárak állandó muníciója helyett kimaxolni a jóban-rosszban együtt megöregedő házaspár képét. – Nagyon sokat gondolkodom ezen, mert már 24. éve, hogy a fiatalsággal töretlenül tart a szerelem. Úgy gondolom, ők vágynak arra a boldogságérzetre, szeretetérzetre, amit mi átadni igyekszünk Klárival. Példaként tekintenek kettőnk kapcsolatára. Talán ez a titok.

Meg az, hogy a dalaink se világmegváltó dolgokról szólnak, hanem arról, hogy a Jóisten azért teremtett minket, hogy boldogok legyünk. A boldogság egyik nagy forrása a szerelem, a szeretet, a barátság, a hűség.

Ezekről énekelünk – mondta lapunknak Korda György. Hozzátette: – Szerintem nem feltétlen kell egy énekesnek megmondó embernek lennie. Lehet, más azt mondja, opportunista vagyok, nem szeretek konfrontálódni. Ez igaz, de az vesse rám az első követ, aki ebben a korban konfrontálódni akar. Egyébként ilyen dalokat nem is írtak nekünk soha: egyszer sem énekeltem például Bródy János-szöveget. Én slágerénekes vagyok. A világon a legnagyobb slágerek sem feltétlen a politikáról szólnak – mondta a pókerkommentátorként is ismert és elismert énekes, akinek 85. születésnapja alkalmából a Magyar Posta még bélyeget is kibocsátott idén májusban, a júniusi könyvhéten pedig a legújabb, róla és feleségéről szóló életrajzi könyvet is bemutatják majd A Korda címmel. – Minden színpadi embernek az a vágya, hogy a következő generációk még sokáig emlékezzenek a nevére, hogy hagyjon nyomot maga után. Ilyen ez a bélyeg és például a Ferihegyi repülőtérrel két éve újraforgatott videó­klip is: soha azelőtt nem volt akkora reklámjuk, mint amit a dalom adott nekik. Hamarosan egy viaszszobrot is kapunk ott Klárival, így szó szerint az örökkévalóságig nézhetjük a felszálló gépmadarakat.

Korábban Kordáék maguk is sokat repültek, elvégre a nemzetközi zenei piacon sem teljesen ismeretlenek, mintegy negyvenszer járták meg Amerikát, harmincötször Kanadát és tízszer Ausztráliát. Még mindig kapnak ilyen megkereséseket, de főként az utazással járó macera miatt ezeket már nem szokták elvállalni, és azt sem bánják, hogy nem költöztek ki, mikor megtehették volna. – Rengeteget jártunk oda, és lett volna alkalmunk kint maradni, de eszünkbe sem jutott.

Nincs annál csodálatosabb érzés, mint amikor bemondják, hogy Magyarország felett repülünk. Lezártuk karrierünk e szakaszát, Pesti mese című dalunk is épp erről szól: a tengerentúltól való búcsúról. A szél nekünk már a Dunáról fúj – mesélték.

Ám a hazai koncerteknek nincs vége, a házaspár október végéig be van táblázva fellépésekkel. Folyamatosan kapják az együttműködési felkéréseket is, legutóbb Pixával jelent meg közös daluk, a Fiatalság, bolondság, és nem egy hasonló projektjük van még kilátásban. Szinte felfoghatatlan az a lendület, ami a nyilvánosság előtt leélt évtizedek után is úgy hajtja őket, hogy legszívesebben már a 90 éves arénakoncertjükre készülődnének. – Aláírnám előre, és adom is neked az interjút. Sosem gondoltam volna, hogy 85 évesen az embereknek még érdekes leszek, de úgy érzem, ha már így történt, tovább kell lépnem, mert a következő mérföldkő még egy kicsit messzebb lesz.