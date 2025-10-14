Elég a bulvársajtóból! Kordáék kikeltek magukból

A Korda-házaspár körüli pletykák akkor kezdődtek, amikor novemberben Klárikáék az összes koncertjüket lemondták, majd arról szóltak a hírek, hogy Korda Gyuri az intenzív osztályon fekszik, és nem engedik ki kórházból. A táncdalénekes ma már otthon van, és műsort is vezet a SportTV-n. Később azonban ismét rájuk szállt a bulvársajtó, amikor a luxusvillájuk eladásáról cikkeztek a lapok. A házaspárnak elege lett a rosszindulatú pletykákból, és a hamis bulvárhírekre közösségi oldalukon reagáltak - írja az Origó.