Az ultizgatós DPK tagjai között van Pintér Sándor belügyminiszter és Nógrádi György is.
Én az emberektől kaptam mindent. Ezt a szeretetet nem lehet másképp viszonozni, csak úgy, hogy az utolsó percig énekelek – mondja Korda György, akiről életrajzi könyv jelenik meg.
Egy áténekelt élet ünnepén, a 85. születésnap erzsébetvárosi köszöntésén váratlan és zavarba ejtő a kérdés. És még fokozni is lehet. „Klárikám, csináltam én valamit?” Mire összeszorul az egyszeri hallgatóság szíve. A Csányi5 Zsidó Történeti Tár zsúfolt átriumában ugyanis kiderül, Korda Györgyöt erősen foglalkoztatja, hogy a popszakmában eltöltött élete „valami”-e. Balázs Klári láthatóan nem először biztosítja élete párját: a szerelem, a barátság olyan értékek, amelyekért érdemes élni és énekelni. E gondolattal szemlátomást nincs egyedül, és ez azért már valami.
A díjazottak világszínvonalon művelik vagy művelték a hivatásukat.
Az énekes és felesége, Balázs Klári a megugrott rezsiárak és a pandémia nyomán egyre nehezebbé váló fenntartás miatt döntött úgy, hogy eladja az ingatlant és egy kisebb lakásba költözik.
Megijesztette a rajongóit Korda György, a 81 éves énekes ugyanis a múlt hétvégi siófoki fellépésén rosszul lett.
Művészek, sportolók, orvosok kapták meg a főváros díszpolgára címet szerdán, a kitüntetettek között szerepel Antall József és Mindszenty József is.
Bezzeg, ha tudta volna, hogy a hatvan éve a pályán lévő előadóművészt egy évtizede Gyurcsány Ferenc tüntette ki...
Az elmúlt hetekben több ismert színész, zenész beszélt nyíltan arról, hogy mennyi nyugdíjat kap. Az eredmény meglepő, ugyanis a körképből az derül ki, hogy az ismert embereknek havi 70 ezer forint alatt visz a postás. A hírességek között persze akad olyan is, aki még a mai napig dolgozik, de van, akit a jogdíjak segítenek ki- írja a Pénzcentrum.hu.
Ha valaki nosztalgikusan a régi " egy televízió, egy szilveszteri műsor" típusú óévbúcsúztatásra emlékezik, benne például a Lollobrigidával táncoló Antal Imrére és Vitray Tamásra, az ne tegye. Manapság, mint a mostani és immár elmúltnak számító szilveszteri estén is, tucatnyi szórakoztató műsorral találkozhatott a tévézni vágyó néző, ha csak egy keveset is szörfölt a csatornák között.
A Korda-házaspár körüli pletykák akkor kezdődtek, amikor novemberben Klárikáék az összes koncertjüket lemondták, majd arról szóltak a hírek, hogy Korda Gyuri az intenzív osztályon fekszik, és nem engedik ki kórházból. A táncdalénekes ma már otthon van, és műsort is vezet a SportTV-n. Később azonban ismét rájuk szállt a bulvársajtó, amikor a luxusvillájuk eladásáról cikkeztek a lapok. A házaspárnak elege lett a rosszindulatú pletykákból, és a hamis bulvárhírekre közösségi oldalukon reagáltak - írja az Origó.
330 millió forintért eladja a Korda házaspár a Velencei-tó partján fekvő álomotthonát. A villát 2009-ben vásárolták, és a tervük az volt, hogy életük végéig itt is éljenek, most mégis ingatlanoldalakon hirdetik a Korda-rezidencát - írja a Bors.
Továbbra sem tudni, hogy milyen betegség támadta meg Korda Györgyöt, az azonban biztos, hogy immár több mint két hete fekszik kórházban. Az eredeti tervek szerint hétfőn kiengedték volna Korda Györgyöt a kórházból, de az énekes nem mehetett haza - írta a Bors.
Egyre jobban aggódnak a rajongók Korda Györgyért, a legendás énekes ugyanis a hírek szerint nincs jól - írja a Blikk.
Sok tekintetben egy korszak jelkepe, Korda György táncdalénekes a Bóta Café vendége ma, október 16-án, szerda este 9 órától a Fix Tévén.