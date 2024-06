120 millió forintra bírságolta a Vodafone-t a versenyhivatal

Á. B.;

2024-06-13

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 120 millió forint bírság megfizetésére kötelezte a - 4iG leányvállalata, az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. többségi tulajdonában álló - Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.-t a korábbi tulajdonos időszakában, 2022-ben elkövetett jogsértés miatt - közölte a tőzsde honlapján csütörtökön a 4iG Nyrt a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

A tájékoztatásuk szerint a bírságot azért szabták ki a cégre, mert a Vodafone egy korábbi GVH határozatban előírt, 2022-ben teljesítendő kötelezettségek teljesítését nem igazolta határidőben, illetve a késve benyújtott igazolások alapján nem volt megállapítható, hogy az egyik kötelezettséget az előírt feltételekkel, tartalommal és határidőben teljesítette.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium egy január 31-i közleményben jelentette be, hogy pénzügyi értelemben is lezárult a tranzakció, amellyel a magyar állam és a 4iG Nyrt. közvetett tulajdonrészt szerzett a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.-ben, a 4iG Nyrt. leányvállalataként működő Antenna Hungária Zrt. 51 százalékos, míg a magyar állam képviseletében eljáró Corvinus Zrt. 49 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik Magyarország második legnagyobb hazai távközlési vállalatában.