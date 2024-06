Marco Rossi: szeretnénk elérni az egyenes kieséses szakaszt

Népszava;

2024-06-14 08:58:00

A magyar válogatott szombat délután mutatkozik be a seregszemlén. A kapitány és a játékosai között nagy az összhang: a célkitűzés egyöntetűen a továbbjutás.

„Ugyan tiszteljük a csoportellenfeleinket, de egyértelműen az a cél, hogy továbbjussunk az egyenes kieséses szakaszba” – nyilatkozta Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya Weiler-Simmerbergben. Az együttes hétfő óta készül a dél-bajorországi, 6500 lelket számláló településen, amely festői környezetben terül el, s mintegy 25 kilométerre található Bodeni-tótól. A szakember elmondta, hogy az együttesét körülölelő hangulat őt a 2016-os Eb-szereplésre emlékezteti, igaz, teljesen más oknál fogva fölfokozott a hangulat. Nyolc éve a Bernd Storck vezette alakulat szereplése azért volt különleges, mert a magyar együttes 44 év elteltével szerepelhetett újfent kontinenstornán, most meg azért, mert a gárda az elmúlt időszakban remek eredményeket produkált, az írek elleni (június 4.) felkészülési mérkőzésig veretlen volt, egészen 2022 szeptembere óta.

„A selejtezők során remekül játszottunk, joggal nyertük meg a csoportunkat. Volt szerencsénk is, de szerencsére nem követtünk el olyan hibákat, mint a felkészülés hajrájában, Dublinban. Az Eb-n az ilyen hibák megengedhetetlenek” – magyarázta Rossi, aki szerint csapata folyamatosan fejlődik, és ezt szeretné a pályán is bizonyítani. Az együttes szombaton 15 órától a svájciak ellen kezdi meg szereplését, s a kapitány is tudja jól, hogy a jó rajt nagy lökést adhat a folytatásra: 2016-ban az osztrákok legyőzése után a gárda el is érte a nyolcaddöntőt, míg 2021-ben a portugálokkal szembeni 0-3 meg is pecsételte a magyarok sorsát.

„Épp ezért lenne jó jól kezdeni – ezt már a Fehérvár védője, Fiola Attila jegyezte meg. – Ha eljutunk a 16 közé, akkor az már olyan eredmény, amivel mindenki elégedett lehet. A házigazda németek kiemelkednek a mezőnyünkből, a másik három csapat viszont hasonló játékerőt képvisel. Mindenesetre most már itt vagyunk, és nem szabad túlzottan előretekinteni, maximum a következő meccsig.”

Dárdai Márton arról beszélt, hogy a körülményekre nem lehet panasz, így a keretben is mindenki nyugodt, ráadásul ő is egészséges. „Az izraeliek elleni meccset csak elővigyázatosságból hagytam ki” – mondta a német másodosztályban szereplő Hertha BSC futballistája.

Szoboszlai ugyancsak jól van, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy a gárda ráhangolódjon a debütálásra.

Az eddigi győztesek1960: Szovjetunió 1964: Spanyolország 1968: Olaszország 1972: NSZK 1976: Csehszlovákia 1980: NSZK 1984: Franciaország 1988: Hollandia 1992: Dánia 1996: Németország 2000: Franciaország 2004: Görögország 2008: Spanyolország 2012: Spanyolország 2016: Portugália 2020: Olaszország

A helyszínekBerlin, Olimpiai Stadion Kapacitás: 71 000. Átadás: 1936 München, Allianz Arena Kapacitás: 66 000. Átadás: 2005 Dortmund, Westfalenstadion Kapacitás: 62 000. Átadás: 1974 Stuttgart, MHPArena Kapacitás: 51 000. Átadás: 1933 Gelsenkirchen, Arena AufSchalke Kapacitás: 50 000. Átadás: 2001 Frankfurt, Waldstadion Kapacitás: 47 000. Átadás: 1925 Hamburg, Volksparkstadion Kapacitás: 49 000. Átadás: 1953 Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena Kapacitás: 47 000. Átadás: 2004 Köln, RheinEnergieStadion Kapacitás: 43 000. Átadás: 1923 Lipcse, Red Bull Arena Kapacitás: 40 000. Átadás: 2004