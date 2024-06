Az Európai Bizottság elmagyarázta, miért nincs igaza az Orbán-kormánynak, amikor a Magyarországra kiszabott büntetést kommentálja

M.A.;

Magyarország;Európai Bizottság;büntetés;menekültügy;

2024-06-14 14:49:00

A testület leszögezte, az Európai Unió Bíróságának június 13-i ítélete nem kötelezi Magyarországot sem illegális migránsok befogadására, sem az ország jogszerű határvédelmi intézkedéseinek feladására.

Egyes sajtóértelmezésekkel szemben az Európai Unió Bíróságának június 13-i ítélete nem kötelezi Magyarországot sem illegális migránsok befogadására, sem az ország jogszerű határvédelmi intézkedéseinek feladására – szögezte le pénteki közleményében az Európai Bizottság.

Ezzel lényegében a magyar kormány állításait is helyretette, hiszen Orbán Viktor is úgy fogalmazott, „az Európai Bíróság mai döntése értelmében Magyarországot egyszeri 200 millió + napi 1 millió euróra büntetik, amiért nem engedi be az illegális migránsokat”. Deutsch Tamás ugyancsak leszögezte, „megvédjük a határokat és megvédjük a magyar embereket!”. Hozzátette, a magyar emberek több ízben is határozattan kimondták, hogy nem akarnak bevándorlóországban élni, és „nem fogjuk hagyni, hogy hazánkból bevándorlóországot csináljanak”.

Az Európai Bizottság most az MTI összefoglalója szerint közölte, az ítélet valójában azt állapította meg, hogy

Magyarország nem hozott meg több olyan intézkedést a menedékkérők kérelmeinek elbírálási eljárása és a jogellenesen tartózkodó nem uniós országok állampolgárainak visszaküldése vonatkozásában, amelyek meghozatalára a tagállamok által közösen elfogadott és más nemzetközi megállapodásokra is épülő uniós jogszabályok kötelezik az országot.

Az uniós bizottság szerint ugyanis Magyarország

nem tette lehetővé, hogy nemzetközi védelemre jogosultak az említett megállapodásokban és szabályokban előírt módon folyamodhassanak a magyar hatóságokhoz védelemért.

ahogy azt sem, hogy a nemzetközi védelemért folyamodók kérelmük elutasítása és ezzel szembeni fellebbezésük esetén a fellebbezés jogerős elbírálásáig meghatározott esetekben Magyarországon maradjanak.

továbbá nem alkalmazta az uniós jogszabályok által előírt eljárásokat a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése során.

Az uniós bíróság azt is megállapította, hogy Magyarország kötelezettségszegése, amely a fenti körben a többi tagállamra hárítja az uniós jog betartásának felelősségét – ideértve a pénzügyi vonatkozásokat is – súlyosan sérti a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztásának elvét – emlékeztetett az Európai Bizottság.

Mint arról lapunk is beszámolt, az Európai Unió Bírósága arra kötelezte Magyarországot, hogy fizessen 200 millió euró (átszámítva hozzávetőlegesen 80 milliárd forint) átalányösszeget, és a késedelem minden egyes napjára 1 millió eurós (nagyjából 400 millió forint) kényszerítő bírságot amiatt, hogy nem teljesítette az ítéletét. Az erről szóló csütörtöki tájékoztatásban az állt, e kötelezettségszegés, amely egy uniós közös politika egésze alkalmazásának a szándékos kijátszásában áll, az uniós jog precedens nélküli, rendkívül súlyos megsértésének minősül.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán úgy fogalmazott, „az Európai Bíróság mai döntése értelmében Magyarországot egyszeri 200 millió + napi 1 millió euróra büntetik, amiért nem engedi be az illegális migránsokat. A döntés felháborító és elfogadhatatlan. Nem engedünk a brüsszeli bürokraták pénzügyi zsarolásának! Megvédjük a határokat és megvédjük a magyar embereket!” Szokásos péntek reggeli rádióinterjújában pedig azt fejtegette, „most nagy büntetést kell fizetni, töröm a fejem, hogy hogyan oldjuk meg úgy, hogy ez nekik jobban fájjon, mint nekünk. Vannak lehetséges megoldások, nem arról vagyunk híresek, hogy kétségbeesnénk, mert első látásra egy nehéz helyzettel találjuk szembe magunk. Nem szoktunk sopánkodni, nem tördeljük a kezünket”.

Bayer Zsolt bejelentette, hogy tüntetést szervez péntek estére az Európai Unió budapesti képviselete elé, mindezt ugyanis szerinte azért kapjuk, mert „Magyarország nem engedi be a migránsokat, Magyarország nem hajlandó olyan állapotokat teremteni a határain belül, amilyen állapotok uralkodok (sic!) ma a nyugati nagyvárosokban, Magyarország nem hajlandó kiugró bűnözési statisztikák, állandó erőszak és állandó terrorfenyegetettség árnyékában élni.”