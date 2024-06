Bulgária kiábrándult, visszaáll a politikai status quo

Miklós Gábor;

Európai Unió;Bulgária;Szófia;parlamenti választások;Bojko Boriszov;

2024-06-15 18:04:00

Csak a pártok leginkább elkötelezett hívei voksoltak a múlt vasárnap tartott parlamenti választásokon Bulgáriában, a népesség alig több mint negyven százaléka.

Minden párt súlyos veszteségeket szenvedett. Ebben helyzetben minden bizonnyal ismét Bojko Boriszov jobbközép GERB pártja (Polgárok Az Európai Bulgáriáért, 24,7 százalék) alakíthat kormányt. A parlamenti erőviszonyok úgy alakultak, hogy még legalább két koalíciós partnerre lesz szüksége. Beléphet a kormányba a szavazás nagy nyertese a DPSZ (Mozgalom a Jogokért és Szabadságért, 17,07 százalék), a főleg a török és muzulmán kisebbség érdekképviseletét is ellátó, magát liberálisnak címkéző párt is. A DPSZ és a GERB is euroatlanti elkötelezettségűnek deklarálja magát, ellentétben az oroszpártinak tartott szocialistákkal. A BSZP (7,06) volt a legutóbbi választás nagy vesztese, elnöknője Kornelija Ninova le is mondott posztjáról. Ezt a három pártot tartják az évtizedes bolgár hatalmi és korrupciós alkuk, osztozkodások főszereplőinek, amelyek szövetségét a bolgárok hallgatólagos kiegyezésnek és status quónak neveztek.

Ez egészen addig működött, amíg a Covid-időszakban egy korrupciós botránysorozat okozta tüntetések nyomán több protestpárt is megjelent. Azzal álltak elő, hogy felszámolják a romlott állapotokat, a status quo-t. A háttéralkuk világa vezetett oda, hogy Bulgária az EU legkorruptabb államának számít a szervezett bűnözés, az igazságszolgáltatás és a politikai körök összefonódása miatt. Itt a legrosszabb a sajtószabadság állapota is az unióban. Az elmúlt három évben feltűnt protestpártok közül a legnagyobb támogatást a Folytatjuk a változást! (PP, 14,33 százalék) nevű jobbközép reformpárt szerezte meg. Ezt Nyugaton tanult fiatal üzletemberek szervezték meg azzal, hogy felszámolják a Boriszov-féle romlott állapotokat. Megjelentek más populista pártok is nacionalista, balos és korrupcióellenes programokkal, s a bolgár politikai szcénán igen erős az oroszbarát felhozatal is. Az orosz érdek legtekintélyesebb képviselője Rumen Radev államfő, aki következetesen ellenzi a fegyverszállítást Ukrajnának, s támogatja az ország orosz energiafüggésének megőrzését.

Három év alatt hat parlamentet választott Bulgária, de az időnként megalakult kormányok csak igen rövid ideig bírtak fennmaradni – legutóbb Nikolaj Denkov (PP) nyolc hónapig volt hivatalban. Ő egy a GERB-bel közösen létrehozott rotációs alapon alakított kormányt vezetett, de Boriszov nem akarta folytatni az együttműködést. A PP ugyanis komolyan hozzá akart látni az igazságszolgáltatás átalakításához, új kinevezési, minősítési és fegyelmi rendszert kívántak megalkotni. Ez pedig felborította volna az eddigi status quo-t, amely a megfelelő pártokhoz, érdek- és bűnszövetkezetekhez kötötte az ügyészség és bíróságok irányítását. A PP a titkosszolgálatok reformjára is készült.

Az új hatalmi felállásban a GERB a DPSZ-szel alakítana kormányt, s bevonnák – feltehetően – a 2019-ben létrehozott Van Ilyen Nép! (ITN, 5,96 százalék) nevű populista, nacionalista protesztpártot, amelyet Szlavi Trifonov népénekes és showbusinessben érdekelt üzletember irányít. A vezetőválasztásra készülő BSZP sem zárta ki, hogy megszavazna egy ilyen hárompárti „programkormányt”. A feltétel minden bizonnyal a szakértői jellegű kabinet és hogy ne Boriszov legyen annak miniszterelnöke. A jelek szerint erre a megoldásra hajlik a GERB elnöke is.

Ebből az alkuból most nyilván kimarad a szélsőjobboldali, nacionalista és oroszpárti Vazrazsdane (Újjászületés) párt, amely a szavazatok több, mint 13 százalékát szerezte meg. Bejelentették, hogy ők egyedüli hatalomra készülnek, nem lépnek senkivel koalícióra. A PP vezetői is bejelentették: ellenzékbe vonulnak és újraépítik a pártot, amely a legutóbbi választáson elveszítette támogatóinak a felét. Nyilván fel kell dolgozniuk, milyen hibákat követtek el, miért nem képes a korrupcióellenes, modernizációs program több szavazót megnyerni, miért rezonál annyira bolgár választó a tradicionalista, oroszbarát politikai dallamokra. Egyébként a magát nyugatosnak beállító GERB is kész átváltani erre az irányra, amennyiben ez kifizetődőnek látszik.