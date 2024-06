Módosította a dohányrendeletet a kormány

Á. B.;

2024-06-16 09:16:00

Szigorítottak a nikotinpárnák vásárlásán.

Egy friss rendelet szerint mostantól egy csomagban csak húsz nikotinpárnát lehet csak vásárolni - derül ki a 24.hu cikkéből.

Az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségre tett szert az úgynevezett snüssz, ami egy dohánykeverékkel teli tasak. Utóbbit a felső ajak alá kell tenni, hogy a nyál felszabadítsa a nikotint, amely így a fogínyen keresztül bejut a véráramba. Eddig bármennyit lehetett tenni egy csomagba, ezen változtat a rendelet, ami meghatározza azt is, hogy a legmagasabb nikotintartalom fogyasztási egységenként 17 milligramm lehet. Ez azért fontos, mert a nikotintartalmuk a most meghatározott maximumnak a többszöröse is lehetett.

A 24.hu egyik forrása szerint lehetett hallani olyan rémtörténetet, amikor valaki részben emiatt túladagolta magát nikotinnal. Emellett rendelkeztek arrról is, hogy a tasakokat gyermekbiztos zárral kell ellátni. A változtatások révén egyes termékek eltűnhetnek a trafikok polcairól vagy másmilyen formában lesznek csak megtalálhatók. Éppen ezért a feketepiac fellendülése is bekövetkezhet.

A kormányrendelet emellett maximálta azt is, hogy mostantól csak 20 darab cigaretta lehet egy dobozban, bár ennek gyakorlati relevanciája nincsen, mivel jelenleg minden kiszerelés ennyit tartalmaz. Így azt a lehetőséget zárja ki a passzus, hogy a jövőben nagyobb kiszerelést dobjanak piacra a gyártók.

A módosítások június 25-én lépnek életbe, de egy évig még a trafikokba kerülhetnek a jelenleg is forgalmazott érintett termékek. Kivételt képeznek ez alól a most meghatározottnál magasabb nikotintartalmú, és 20-nál több terméket tartalmazó nikotinpárnák, melyeket szeptember végéig lehet beszállítani a nemzeti dohányboltokba. A trafikok a meglévő készleteiket időbeli korlátozás nélkül értékesíthetik a fogyasztók számára.