Van, aki már 92 nemzeti dohányboltban érdekelt

Hiába telt el már majdnem öt év a nemzeti dohányboltok nyitása óta, számos régi trafikos továbbra sem tudott talpra állni sem anyagilag, sem lelkileg. Eközben a koncessziót nyert közelállók körül hatalmas trafikhálózatok álltak fel. Míg a törvény szerint egy személy legfeljebb öt dohányboltot üzemeltethetne, ezek végső tulajdonosai egyszerre több tucat trafikban is érdekeltek lehetnek. Az Átlátszó.hu cikke szerint például a CBA felső-vezetői 57 trafikhoz köthetőek, egy Vu Zoliként emlegetett üzletember pedig 92-hez.