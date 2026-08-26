Pár nap alatt elfogták a feltételezett elkövetőt.
Gondolom mindenki emlékszik még arra, amikor a nemzeti dohányboltok helyett trafikok voltak. Ezeknek az apró kis üzleteknek az volt a fő ismérve, hogy mindent lehetett bennük kapni.
Jelenleg meglehetősen körülményes az információk felkutatása, ezen változtatna most a kormány.
Ráadásul amit italnak gondolt, arról kiderült, hogy valamilyen üzemanyag. Végül azzal okozott tüzet.
Erzsébetváros DK-s polgármestere azt szeretné, hogy a trafikokra is ugyanolyan szabályok vonatkozzanak, mint a többi üzletre.
Fellépésének köszönhetően a támadó zsákmány nélkül menekült el, aki azóta már a börtön vendégszeretetét élvezi.
Így a szerencsejáték és a dohánykoncessziók felügyeletét is.
Azt is végignézhették, ahogy a rendőrök elviszik a luxusjárgányt.
Röpködnek a több százmilliós bevételek és a több tízmilliós nyereségek azoknál a kormányközeli cégeknél, amelyek irányított pályázatokon jutottak koncesszióhoz.
A monopólium bevezetésének hála a Sánta-család vagyona is szépen nő.
A két, szerb és szerb-magyar kettős állampolgárságú férfival szemben vádat emeltek.
Három és fél éve nem írt ki újabb traffiktendert az állam, helyette a dohánykereskedelmi mamut – végső soron pedig annak vezérigazgatója – jelöli ki az újabb nemzeti dohányboltokat.
Hiába telt el már majdnem öt év a nemzeti dohányboltok nyitása óta, számos régi trafikos továbbra sem tudott talpra állni sem anyagilag, sem lelkileg. Eközben a koncessziót nyert közelállók körül hatalmas trafikhálózatok álltak fel. Míg a törvény szerint egy személy legfeljebb öt dohányboltot üzemeltethetne, ezek végső tulajdonosai egyszerre több tucat trafikban is érdekeltek lehetnek. Az Átlátszó.hu cikke szerint például a CBA felső-vezetői 57 trafikhoz köthetőek, egy Vu Zoliként emlegetett üzletember pedig 92-hez.
Rablás miatt indult eljárás egy ismeretlen férfi ellen, aki feltehetően fegyverrel rabolt ki egy dohányboltot Pécsett - közölte csütörtökön a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu honlapon.
Öt év fegyházbüntetésre ítélt a Debreceni Törvényszék hétfőn jogerősen egy férfit, aki tavaly májusban késsel fenyegetőzve kirabolt egy debreceni trafikot - közölte a törvényszék sajtótitkára.
Más megítélés alá esik az, ha magánszemély vagy a magánszemély cégének keletkezett kára - erre hivatkozva utasítják el a nem magánszemélyként a strasbourgi emberi jogi bírósághoz forduló trafikkárosultak kártérítését. A jogsértés már szinte tény, ám a magyar állam másként is cselezne trafikügyben, melyben a közérdekű adatok nyilvánosságra kerülése is kérdéses.
Az eddig korlátozás nélkül értékesíthető új típusú dohánytermékeket, köztük az elektronikus cigarettát is a dohánytörvény hatálya alá vonná a törvényhozó, így azokat csak dohányboltban lehet majd forgalmazni - derül ki abból a négy törvény módosítását tartalmazó javaslatból, amit Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtott be az Országgyűlésnek.
Késsel rabolta ki a dohányboltot egy mosonmagyaróvári férfi, aki később önként bement a rendőrségre, és visszaadta az ellopott pénzt - számolt be a furcsa esetről a police.hu.
A bevételt követelte az eladótól egy férfi az egyik mezőberényi dohányboltban. Miután elvitte a pénzt, két vásárló érkezett a trafikba, akik utána futottak és a rendőrök megérkezéséig feltartóztatták - írja a police.hu.
A rendőrség keresi azt a férfit, aki egy XX. kerületi dohánybolt alkalmazottját fenyegette meg egy késsel - olvasható a police.hu oldalon.
Hiába erőltették be a dohánymultikat a központosított nagykereskedelembe, a trafikosok egyelőre így is nehezen jutnak áruhoz, mert a monopolhelyzetbe hozott cég rendszere az indulás után nem sokkal megadta magát - írja a nol.hu. Az ODBE közleménye szerint a vásárolt áru mennyiségére a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben nem vezettek be korlátozást. Imperial Tobacco: alaptalanul hárít a dohányboltellátó.
A Demokratikus Koalíció kormányváltás esetén vagyonosodási vizsgálatot indít a "fideszes trafikmutyi" kedvezményezettjeivel, a nemzeti dohányboltok tulajdonosaival szemben.
Befejezték a nyomozást az egész országot megrázó trafikos gyilkosság ügyében. A rendőrség vádemelést javasolt nyereségvágyból, aljas indokból, és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés gyanúja miatt - adta hírül a sonline.hu
Vádat emelt a Szegedi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki a vádirat szerint egy késsel rabolt ki egy szegedi trafikot tavaly ősszel – közölte a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön.