Könyvtárból lopott könyvekről is hallhattak történeteket a 95. Ünnepi Könyvhéten a napsütéssel dacolók

Petrovics Kata ;

irodalom;Ünnepi Könyvhét;olvasás;

2024-06-17 17:00:00

A klasszikusok, a végigküzdött és a félbehagyott művek.

Négy napon keresztül 100 színpadi programmal, 170 kiállítóval 150 standdal és több mint 1000 dedikálással várta érdeklődőit az Ünnepi Könyvhét a Vörösmarty tér és a Vigadó tér környékén. Konstatálhattuk, továbbra is tömegeket vonz a könyvünnep. – Ez még semmi, a hídig szoktak állni – nyugtatott meg a Vígadó tér felé kígyózó sorban Kata és Csenge, akik Leiner Laurához jöttek dedikáltatni. Az ifjúsági szerző volt az abszolút csúcstartó, akinek szombat 4 órakor kezdődő dedikálására már délben érkeztek olvasók, kártya, étel, frissítők és természetesen könyv is volt a várakozóknál. Kata A Szent Johanna gimi miatt szerette meg az olvasást, majd barátnőjét is bevonta, azóta együtt járnak az eseményekre. – A Covid óta már úgy lehet rendelni, hogy dedikált a könyv, de Laurával mindig jó találkozni, nagyon aranyos – mondta mosolyogva. Az igazán felkészült rajongók, mint Vanda és apukája kempingszékkel érkeztek a sorba. – Az előző évi dedikáláson este 11 óráig várakoztunk az írónőre, töretlen lelkesedéssel – árulták el.

Hasonlóan elszántan várakoztak Kollár Bettire is a Vörösmarty téren. Noa és barátnői hősiesen váltották egymást a napon. – A dedikálás miatt jöttem, de azért könyv nélkül nem megyek haza – mondta vidáman, majd elmesélte, Kollár Betti könyvei miatt szerette meg az olvasást.

A fantasy és kaland világa is vonzotta a Könyvhétre érkezőket, az Álomgyár dedikálásai és Markovics Botond előtt is sokan sorakoztak.

Még a Balaton mellől is érkeztek olvasást szerető emberek. – Vonattal jártam fel Pestre és közben mindig olvastam – mondta Anita. Barátnője, Dóri pedig maga is népszerűsíti az olvasást, közösségi média felületeire is gyakran tesz fel könyveiről ajánlókat. Külön öröm volt látni, hogy a fiatalok körében nem lankad az olvasás népszerűsége. Az ifjúsági szerzőknél gyakran tömegek állnak, de nem panaszkodhatott Grecsó Krisztián, Alföldi Róbert, Háy János, Szécsi Noémi és Nyáry Krisztián sem.

A régebb óta fiatalok is lelkesen várakoztak: a Korda házaspár nagy sikert aratott minden generáció körében, majd siettek tovább koncertjükre. Vagy ahogyan Gyuri bácsi mondaná: „elvitte Klárikát egy kávéra” Nyírbátorba. Szinetár Miklós is nagyon népszerű volt, könyvét Ilona például 91 éves anyukája szülinapjára dedikáltatta, többen pedig csak miatta érkeztek a Könyvhétre.

– Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, aki itt van és nem a focimeccset nézi – üdvözölte Makranczi Zalán a szombati flashmobra érkezőket. Idén ugyanis már harmadjára jelentkezett az esemény, mely során a színész vezetésével 10 percig hangosan olvastak a résztvevők kedvenc könyveikből, bebizonyítva, hogy az olvasás is lehet közösségi élmény, nem csak egyéni szórakozás. Egyszerre szólaltak meg verseskötetek, regények és gyermekkönyvek legizgalmasabb oldalai. Nagy Katica színésznő Márai Sándor Füves könyvéből olvasott, Kamarás Iván pedig Péterfy Gergely Kitömött barbár című művének oldalait lapozta fel.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár több programmal is készült, a pénteki nap folyamán a Nekem az olvasás-sorozat pódiumbeszélgetésén a Központi Könyvtár igazgatója, Farkas Ferenc Wunderlich József és Vilmányi Benett színészekkel, valamint Viszkok Fruzsi vlogger, online tartalomkészítővel beszélgetett a fiatalok olvasási szokásairól. Szóba került például a kölcsönadás kérdése is, egyetértettek abban, hogy szívesen osztják meg másokkal könyvtáruk darabjait. – A könyvtári könyvek kölcsönadásának meg nagyon örülök, nekem több könyvtárból szerzett könyvem is van otthon – tette hozzá humorosan Benett, amihez Wunderlich József is mosolyogva bólogatott, egykori egyetemének könyvtárából elhozott példányait emlegetve, amik már saját könyvespolcát bővítik. Farkas Ferenc is megjegyezte: nem egyedi az eset, nemrég 43 éve kikölcsönzött könyvet hoztak hozzájuk vissza, azonban a több, mint nyolcszázezer forintos késedelmi díjat nem merték elkérni.

Beszélgettek továbbá a család szerepéről is.

Fruzsi édesapjával osztja meg aktuális olvasnivalóját, József gyermekeinek igyekszik minél többet olvasni, bár bevallotta, az esti mesével gyakran saját magát ringatja előbb álomba. A kedvenc klasszikusaik között a Monte Cristo grófja, a IV. Henrik, és az Utas és holdvilág is említésre került, míg az Egri csillagok és Esterházy Péter írásai a félbehagyott művek kategóriáját emlegetve jutottak eszükbe.

A szubjektivitás szépsége, hogy szombaton, a Kapinya Viktória vezette Írók egymás között-beszélgetésen hasonlóan szóba került az Utas és holdvilág, valamint az Egri csillagok is. Zubor Rozi újságíró Szerb Antal regényét inkább a végigküzdött könyvek kategóriába sorolta. A Gárdonyi-könyvet azonban félbehagyták a beszélgetők, sőt kiderült, a pécsi könyvtár egy példányában valaki a 60. oldalig jutott a küzdésben, itt jelölte meg a bukását. Dr. Vass Dorottea olvasáskutató szerint mindig fontos megállapítani, mit képvisel az olvasó számára az adott könyv, hiszen hasonlóan egy párkapcsolathoz vagy egy barátsághoz, azt adhatja meg az irodalom, amire abban az életszakaszban, pillanatban szüksége van a fellapozójának. – Amellett, hogy belső képünket formálja az olvasás, túlzásba is lehet vinni a könyvek folyamatos bújását – tette hozzá. A példányok halmozására kitérve Zubor Rozi bevallotta, van, hogy a könyves futárnak szól, akkor jöjjön, amikor nincs otthon a férje. – „Ajándékba kaptam” – vágta rá a mindent megoldó szavakat Dorottea.

Az előadások mellett a Könyvhét standjainak kínálata is színes felhozatallal fogadta a látogatókat, akik változatos műfajokkal, újdonságokkal és klasszikusokkal egyaránt találkozhattak. Az egészen kicsiknek szóló mesekönyvektől az ifjúsági irodalmon át a történelmi regényekig mindenki megtalálhatta a számára kedvező olvasmányt. Beszerezhették például Ács Bori Elfelejtett magyar konyha című szakácskönyvét is, amiről Dragomán Györggyel beszélgetett a színpadon, elárulva, hogyan is főzte végig Jókai Mór 1862-es listájának ételeit, Julie és Julia történetét megidézve. Nyögvenyelő, angyalbakancs és görögolvasó – a magyar gasztronómia gyöngyszemei szerepelnek a könyv lapjain, ami a Covid-járvány (Dragomán György által) nagy szakácskönyv-katalizátornak nevezett időszakában íródott.