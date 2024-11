Kis magyar siker: egyre többen nyitnak a kevésbé ismert írók felé, egyre többen olvasnak kortárs magyar irodalmat

Sok az eszkimó, kevés a fóka – mondjuk akkor, amikor bizonyos helyzetben, bizonyos célra kevés szakértőt találunk, és emiatt úgy érezzük, elveszni látszanak az értékek. Igaz ez sok mindenre, a rengeteg újonnan kiadott könyvre is. A választék felbecsülhetetlen és átláthatatlan, mégis zsugorodni látszik a Gutenberg-galaxis. Elszaporodtak a könyvkiadók, hódít az e-book, a patinás kiadók munkatársai a fejüket fogják, hogyan maradjanak talpon ebben a túlkínálatban, de tengert lehet rekeszteni a magánkiadásban kínált, jobb-rosszabb minőségű és tartalmú kiadványokkal is, amelyek szintén bekerülnek a könyvpiaci tortába, még ha nem is krémjébe.