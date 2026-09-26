A belügyminiszter szerint a javaslatcsomag célja a dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése.
A település politikusait hibáztatja az Intretech Hungary Kft., amiért a kínai cég kapuvári gyára rengeteg alaptalan kritikát kap a helybeliektől. Szeretnék, ha ennek vége lenne. Az ellentét csak fokozódik.
Továbbra sem született bérmegállapodás a szociális partnerek között a jövő évi bérekről, miután a kormányzat még nem válaszolt a szakszervezeteknek a bérmegállapodás feltételének tekintett kérésére, hogy tárgyaljon egyéb követeléseikről is.