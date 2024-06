Vlagyimir Putyin cikket írt az észak-koreai kommunista párt lapjába, megköszönte Kim Dzsongunnak az Ukrajna elleni háborús támogatást

„Nagyra értékeljük, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság határozottan támogatja Oroszország ukrajnai különleges katonai műveletét, szolidáris velünk a kulcsfontosságú nemzetközi kérdésekben, és kész megvédeni a közös prioritásokat az ENSZ platformján” – egyebek közt ez olvasható abban a cikkben, amit Vlagyimir Putyin írt az Észak Koreai Kommunista Párt központi lapjába, a Rodong Szinmunba. Az írást a Kreml is közzétette a hivatalos honlapján, itt szúrta ki a hvg.hu.

Az orosz vezető természetesen felidézte a két ország közös történetét, például, hogy milyen jó is volt, amikor Észak-Korea kommunista befolyás alá került az 1950 és 53 között megvívott koreai háború után. Már akkor is vállvetve küzdött a két ország az amerikai befolyás ellen, ahogyan az ma is történik - állapította meg.

(...) Phenjan meggyőződéses, hasonlóan gondolkodó támogatónk volt és marad is, aki készen áll határozottan szembeszállni a kollektív Nyugat azon törekvésével, hogy megakadályozza az igazságosságon, a szuverenitás kölcsönös tiszteletén és egymás érdekeinek figyelembevételén alapuló többpólusú világrend létrehozását” - hízelgett Putyin.

A szóvirágok végeztével az orosz vezető ígéreteket is tett: említette például egy olyan eurázsiai kereskedelmi és biztonsági rendszer létrehozását, amelyet nem tud a Nyugat ellenőrizni, továbbá fokozni tervezi az orosz és észak-koreai egyetemek közötti tudományos mobilitást, emellett növelik a kölcsönös turistautak és a kulturális, oktatási, ifjúsági és sportcserekapcsolatok számát is.

A kommunista személyi kultusz szabványainak megfelelően Putyin érkezésére ki is plakátolták Phenjant az orosz vezető arcképével.

???????? PYONGYANG ADORNED WITH PICTURES OF PUTIN AND RUSSIAN FLAGS as far as the eye can see (video above), ahead of Russian leader's historic visit to North Korea today.



This is Putin's first visit to West's boogeyman DPRK in 24 years, he will hold landmark meeting with Kim Jong Un. pic.twitter.com/HJymW3EZzf