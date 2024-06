Csendben szólt az Orbán-kormány a szövetségeseknek az orosz hackertámadásról

P. L.;

Igaz, azt nem tudni, milyen részletességgel avatták be őket.

Történt tájékoztatás a NATO és az EU felé a 2021. évi, Külgazdasági és Külügyminisztérium elleni orosz hackertámadásról, és utólagos kárelhárítás is, bár ennek mértékéről továbbra is keveset tudni - írja a Szabad Európa az ügyre rálátó forrásaira hivatkozva.

Hogy a kormány szólt-e egyáltalán a szövetségeseknek az egészről, az mostanáig nem volt egyértelmű, tekintve, hogy amikor a Direkt36 először megírta a támadás hírét, a kabinet azt mondta, hogy kampányhazugságról van csupán szó és letagadták a támadás megtörténtét. Csak akkor voltak kénytelenek elismerni, amikor a 444 szembesítette Szabó Hedvig altábornagy levelével Szijjártó Pétert. Igaz, a támadás után néhány hónappal orosz Barátságért kitüntetést nyert miniszter még ekkor is inkább a lap újságíróját kérte számon, hogyan került hozzá a levél. Az pedig, hogy tájékoztatta-e a támadásról a kormány a NATO-t és az EU-t, azért sem mindegy, mert valószínűsíthető, hogy az orosz hackerek a magyar rendszer feltörésén keresztül elsősorban e két szövetséggel kapcsolatban akartak adatokat megszerezni.

A Szabad Európa szakmai és kormányzati kapcsolatai egybehangzóan azt állították, hogy a hackertámadás után a magyar kormány megfelelő módon és időben adott tájékoztatást a szövetségeseknek. Hangsúlyozták továbbá, hogy minden ilyen esetben jó az együttműködés a többi tagállammal, akár EU-, akár NATO-szinten.

„Az orosz hackertámadások gyakoriak, akárcsak a kínaiak. Senkit nem szabad meglepetésként érniük, nem is érnek. Az ezzel kapcsolatos információcsere a működési rutin része.

Az egyes szakszolgálatok folyamatosan osztják meg azokat az információkat egymással, hogy mit tapasztalnak és hogyan próbálnak meg védekezni. Ugyanezt tesszük természetesen mi is. Ezen a téren kifejezetten jó az együttműködés a partnerszervezetekkel” – mondta a lap egyik forrása. Abban viszont nem egységes a nemzetbiztonsági szakma, hogy egy ilyen támadással kapcsolatban pontosan mit kell kommunikálni, és mit nem.

A lap értesülései szerint mindenesetre a titkosszolgálati munkatársakat felháborította Szijjártó Péter és a kormány viselkedése, amikor letagadták, majd elbagatellizálták a sajtóban már nyilvánosságot kapott támadás tényét. A tagadást a lap forrásai is egybehangzóan „buta dolognak” minősítették. Ráadásul az egész ügy az Orbán-kormány oroszbarát politikája fényében is jelentős, ami már amúgy is némi bizalomvesztést eredményezett EU- és NATO-szinten egyaránt.

„Azt el tudom képzelni, hogy mondjuk egy balti ország szolgálata hozzájut valamihez az oroszokkal kapcsolatban, és elküldi a lengyeleknek, a többi baltinak meg mondjuk a románoknak mint az ukrán háborúhoz legközelebbi szövetségeseknek, de nekünk és a szlovákoknak nem” – fogalmazott egy forrás.