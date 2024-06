Orbán Viktor: Senki bocsánatkérésére nincs szükségem, nem olyan csávó vagyok

Kíváncsi újságírók lepték meg Orbán Viktort a brüsszeli EU-csúcs szünetében. A magyar miniszterelnök előbb eljárt egy furcsa táncot, majd válaszolt néhány kérdésükre - derül ki a Politico munkatársának X-re feltöltött videójából.

Az újságírók először a tanácskozás hangulatáról kérdezték Orbán Viktort, amit a miniszterelnök úgy értékelt, hogy civilizált volt. Aztán az egyik riporter a NATO-főtitkári posztra készülő Mark Rutte holland miniszterelnökkel tartott találkozó felől is érdeklődött, s megkérdezte, bocsánatot kért-e a magyar kormányfőtől, amiért korábban élesen bírálta az Orbán-kormányt. Orbán Viktor erre értetlenségét fejezte ki, hogy miért is kéne bocsánatot kérnie, majd úgy fogalmazott: „Senkitől nincs szükségem bocsánatkérésre, nem olyan csávó vagyok”. A miniszterelnök utalt rá, hogy a támogatása attól függ, hogy megkapja-e Magyarország azokat a kimaradási garanciákat az ukrajnai háború ügyében, mint amiket Jens Stoltenbergtől megkapott. Ha tudja ezt támogatni, akkor együtt tudnak működni.

Megkérdezték Orbán Viktort arról is, hogy szereti-e Giorgia Melonit, mire a kormányfő mosollyal úgy válaszolt, hogy az olaszokat mindig. Az ECR és az ID közötti esetleges, jobboldali koalícióról viszont úgy vélekedett, hogy bonyolult dolog, mert az Európai Néppárt, a szocialisták és a liberálisok (az EP-választáson másodikként, illetve harmadikként végző koalíciója már megszületett. Szerinte nagy kérdés, hogy ez a politika számára mit jelent, ugyanis a három jelzett tömörülés bár személyekben meg tud állapodni, sok kérdésben, például a migráció, a zöld átmenet és a versenyképesség témájában már nem értenek egyet.

One question, Mr. Orbán?



The Hungarian leader, who takes over the rotating EU Presidency in two weeks, first hesitates (with funny Orbán moves), then says a lot



— About his conditions for Mark Rutte to become NATO chief



— Why a top jobs deal is basically done



Video: POLITICO pic.twitter.com/WuWR8FrK1D