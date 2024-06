Bírósági döntéssel távolíttatják el a magyar helységnévtáblákat a Kovászna megyei Nagypatakon

MTI-Népszava;

Románia;eltávolítás;jogerős ítélet;kétnyelvű táblák;Kovászna megye;

2024-06-18 17:29:00

A szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) megyei szenátora, Ionut Neagu már februárban lázított a magyar nyelvű feliratok ellen, amit egy korábbi ítélet jóváhagyott, de a prefektúra megóvta azt.

A Brassói Táblabíróság hétfőn meghozott jogerős ítélete szerint el kell távolítani a kétnyelvű helységnévtáblákat a Kovászna megyei Nagypatak (Valea Mare) községben – jelentette kedden az Agerpres román hírügynökség. A döntés arra kötelezi a Kovászna megyei önkormányzatot, hogy szerelje le a település bejáratainál felszerelt román és magyar nyelvű helységnévtáblákat. Azt is előírja továbbá, hogy csak az állam nyelvén, azaz románul feliratozott helységnévtáblákat helyezzen ki.

A zömében románok által lakott Nagypatakon – Az 1065 lakosból legutóbbi romániai népszámláláson 21-en vallották magukat magyarnak – kihelyezett kétnyelvű helységnévtáblák miatt a Nemzet Útja Egyesület megyei szervezete tett panaszt 2022 augusztusában a székelyföldi megye prefektúráján. Indoklásuk szerint a táblák törvényt sértenek, mivel a községben a magyarok aránya nem éri el a közigazgatási törvény által előírt 20 százalékos nyelvhasználati küszöböt. Az Agerpres szerint a táblabíróság mostani döntésével részben jóváhagyta a prefektúra óvását, amelyben az alapfokon eljáró Kovászna megyei Törvényszék ítéletét kifogásolta.

A hétfőn meghozott ítéletet a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma is üdvözölte, és a törvényesség, a nemzeti egység fontos győzelmének nevezte. Facebook-oldalukon azt írták, hogy a Kovászna megye zömében románok által lakott részében kihelyezett kétnyelvű táblákat a román polgármesterek és civil szervezetek is kifogásolták. A román civil szervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a megye területét etnikai kritériumok alapján jelöljék, ezért a civil fórum tovább harcol a törvény betartásáért és a román nemzeti egységért – tették hozzá.

Ugyanakkor a Háromszék című magyar napilap februárban írt arról, hogy Kovászna megye két szenátora közül csak az egyik magyar, az RMDSZ-es Fejér László Ödön, a másik Ionut Neagu, aki a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) jelöltjeként jutott be a szenátusba. – A szélsőséges párt képviselője leginkább Facebookon aktív, a megye kétnyelvű helységnévtáblái kapcsán is ott jelentette be kifogásait, s azokról Catalin Predoiu miniszterelnök-helyettesnek írt levelét, illetve az arra kapott választ is megnyugtatónak nevezte, hogy Kovászna megyében már a kétnyelvű útjelző táblákat is eltávolították onnan, ahol „az etnikai arány nem érte el a feltüntetésükhöz szükséges törvényes minimumot”.