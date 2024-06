Meloni elutasította Orbánt, nem akarja látni a Fideszt az Európai Konzervatívok és Reformisták EP-frakciójában

Rónay Tamás;

Fidesz;Orbán Viktor;elutasítás;Giorgia Meloni;

2024-06-18 18:07:00

Az ECR több finn, belga, svéd és cseh tagpártja is jelezte, hogy számukra elfogadhatatlan lenne a Fidesz belépése.

A Corriere della Sera értesülései szerint Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) populista frakció vezetője nemet mondott Orbán Viktornak azon kérésére, hogy csatlakozhasson a Fidesz az ECR képviselőcsoportjához. Mint az olasz lap írja, Meloni úgy véli, ebből több hátránya származna, mint előnye. A Fidesz képviselői a függetlenek között foglaltak helyet, mióta a párt 2021-ben előremenekülve kilépett az Európai Néppártból azelőtt, hogy kizárták volna.

Orbán Viktor néhány hónapja jelezte, hogy az ECR EP-frakciójában látná szívesen a Fideszt, ám – mint a Corriere della Sera írta – a képviselőcsoport ajtaja zárva marad a magyar kormánypárt előtt. Giorgia Meloninak az ECR több tagpártja – a Finnek Pártja, a belgiumi Új Flamand Szövetség, illetve a cseh Polgári Demokrata Párt (ODS) – is jelezte, hogy számukra elfogadhatatlan lenne a Fidesz belépése. Előzőleg a svéd populista párt, a Svéd Demokraták is jelezték, hogy ők sem támogatják a Fidesz felvételét. A lap szerint az olasz továbbra is azt reméli, hogy több képviselőjük lesz, mint a liberális frakciónak, így az ECR már a harmadik legnagyobb frakcióval rendelkezne, ezzel pedig a képviselőcsoport jelentősége is megnövekedne az Európai Parlamentben.

Orbán Viktor az Európai Unió állam- és kormányfőinek hétfői brüsszeli munkavacsorája után azt írta a Facebookra: „Egyesíteni fogjuk az európai jobboldal erőit”. Meloni elutasító válasza után nagy kérdés, kikkel.