Válasz Online: Igen bensőséges viszonyban volt Novák Katalin és Balog Zoltán, többször is kettesben utaztak külföldre

2024-06-19 13:13:00

2012 és 2018 között 131, többnapos külföldi utazása volt Balog Zoltán volt emberierőforrás-miniszternek, ebből 36 esetben volt vele Novák Katalin, előbb kabinetfőnökként, majd államtitkárként - írja a Válasz Online.

A lap a külföldi utakon keresztül a volt államfő és a püspök bensőséges kapcsolatának próbált meg utánajárni. A közös utazások természetesen nem értek véget Balog emberi erőforrás-miniszter mandátumának végével, korábban Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő figyelt fel rá, hogy Balog az államfői küldöttség tagjaként például elkísérte Novák Katalint egy 16 napos ausztráliai és pápuai útra. Az államfő 2022-ben is elvitte hivatalos útjaira a tanácsadójaként is funkcionáló református egyházi vezetőt, először négy napra Erdélybe, majd hat napra Kanadába.

A lap leszögezte, hogy nem ítélőszékként és nem is bulvárhíradóként kívánnak működni, azonban az információk alapján nagyon úgy tűnik, hogy Balog és Novák bensőséges viszonyának, és az ebből adódó, irracionális ítélkezésnek masszív szerepe volt abban, hogy Kónya Endre, a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának falazó igazgatóhelyettes kegyelmet kaphatott. Az önkormányzati választások után ugyanis az Orbán-kormány miniszteréből lett püspök immár maga is elismerte a 777 keresztény portálnak adott interjújában, hogy ő lobbizta ki Vásárhelyi János bűntársának az elnöki kegyelmet Novák Katalinnál. Mindeközben azóta sem hajlandó lemondani a püspöki pozíciójáról, miközben az államfő posztját tekintve is belebukott a történtekbe.

Az Átlátszó közérdekűadat-igénylésekre szakosodott aloldalán több, frissen kikért dokumentum is elérhető Balog Zoltán emberierőforrás-miniszeri időszakának utazásairól. Többek közt azok is metalálhatók, amelyeket Novák Katalin kabinetfőnök (2012–2014), majd család- és ifjúságügyért felelős államtitkár társaságában (2014–2018) teljesített. Külön érdekesség, hogy az Emmi jogutód Kulturális és Innovációs Minisztérium adatközlésében azok az utak is megtalálhatók, amelyeken Balog és Novák kettesben vett részt - írja a Válasz Online. A lap akkor böngészte az adatokat, amikor Mogyorósi András, a Károli Gáspár Református Egyetem korábbi dékánja „Milyen a jó református lelkész?” címmel írt cikket a Szemlélek keresztény portálra, és megpendítette, hogy az adófizetők mintegy 130, többnapos külföldi utazást finanszíroztak Balog Zoltán emberierőforrás-miniszternek 2012 és 2018 között. A volt dékán elemző adatokat is megosztott a Válasz Online-nal. Ezek a következők:

Balog Zoltán 131 hivatalos miniszteri külföldi útja összesen 410 napot tett ki.

Novák Katalin ebből 36 esetben volt vele. 22-szer kabinetfőnöki minőségében, ami időarányosan 2,5-szer annyi utazás, mint amennyit utódjával, Farkas Anikóval tett meg három év alatt. 14-szer pedig államtitkári minőségében volt vele a későbbi államfő négy év alatt, miközben az Emmi összes többi államtitkára hat év alatt 12-szer volt külföldön a miniszterrel.

A tárca közlése szerint csaknem két tucat alkalommal Balog és Novák kettesben utaztak.

Az adatokkal kapcsolatban a lap érdeklődött az érintetteknél. Novák Katalin titkárságától nem érkezett válasz, Balog Zoltántól viszont igen. A püspök vitatta a kettesben töltött utak számát, ugyanis állítása szerint a párosnak feltüntetett utazások többségénél más Emmi-munkatársak, illetve további minisztériumok tisztviselői is jelen voltak. Olyan is előfordult továbbá, hogy a humánerőforrás-tárcától valóban csak ő és Novák Katalin volt jelen, de ez nem jelenti azt, hogy más politikusok, üzletemberek ne lettek volna a delegációban - közölte. „Novák Katalin kabinetfőnökként történő részvételét az utazásokon az indokolta, hogy a Külügyminisztériumból érkezett, három idegen nyelvet tolmácsszinten beszél, s a nemzetközi helyettes államtitkárságot csak 2014 őszén sikerült létrehozni a minisztériumban” - tette hozzá. Az államtitkári utazások nagy számát azzal indokolta a püspök, hogy ekkorra a tárca legfontosabb területe a családügy lett, ami Novák Katalinhoz tartozott. Öt olyan utazást viszont Balog is elismert, ahol kizárólag Novák Katalin volt vele.