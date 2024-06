„Az ellenem gerjesztett lincshangulatban továbbra is nyíltan felvállalja a véleményét” – Megszólalt Balog Zoltánról a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettese

M.A.;

2024-06-19 09:06:00

Kónya Endre közölte, végtelenül sajnálja a kegyelemadókat, amiért le kellett mondaniuk, ugyanakkor hálásan köszöni a döntésüket.

„Balog Zoltán püspök úr azon nagyon kevés közismert személyek közé tartozik, aki az ellenem gerjesztett lincshangulatban továbbra is nyíltan felvállalja a véleményét, kiáll az ártatlanságom mellett” – közölte a Blikk megkeresésére küldött elektronikus levelében Kónya Endre, a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának bűnsegédjeként elítélt, majd Novák Katalintól köztársasági elnöki kegyelmet szerző igazgatóhelyettese.

Kónya Endre azt követően szólalt meg, hogy – mint arról lapunk is beszámolt – Balog Zoltán a 777-nek adott interjújában többek között azt mondta, a mai napig meg van győződve a volt igazgatóhelyettes ártatlanságáról. „Persze volt itt egy olyan körülmény, amikor ő megpróbált itt egy tanút befolyásolni, hogy most akkor mondja már el, amit egyébként egyszer korábban már neki elmondott, hogy ő nem kényszerített senkit semmire. Én abban is azt láttam, hogy ő küzd az igazáért” – jelentette ki. Beszélt arról is, hogy aránytalannak érezte a büntetést, „jogi véleményeket is kikértem ebben az ügyben, hogy itt valami olyan indokolatlanság volt, ami tisztázatlanná teszi ezt”.

Kónya Endre – aki a Blikknek csak úgy járult hozzá mondandója megjelenéshez, ha teljes egészében közlik azt – kiemelte, szerinte Balog Zoltán ismeri a munkáját, a személyiségét, és rendelkezik mindazokkal a háttér-információkkal, amelyeket nem tudott figyelembe venni az igazságszolgáltatás az ártatlansága bizonyítása érdekében.

„Az is megfelel a valóságnak, hogy az igazamért küzdő embernek tart, mivel az is vagyok. Minden korábbi nyilatkozatomat fenntartom. Az ügyészség vádat emelt ellenem anélkül, hogy rendőrségi meghallgatáson vettem volna részt. Az ítéleti tényállást megalapozó tényeket olyan, egymással és önmagában is ellentmondásban álló, több esetben közvetett tudomással bíró tanúktól származó tanúvallomásokból építette össze az ügyészség, majd a bíróság, amelyek nem álltak össze olyan zárt láncolattá, amely alapján kétséget kizáró bizonyossággal meg lehetett volna állapítani a bűnösségemet. Két közvetlen tanú egybehangzóan azt nyilatkozta a bíróságon, hogy rájuk nézve semmilyen kényszerítő hatást nem gyakoroltam. Végtelenül sajnálom a kegyelemadókat, hogy le kellett mondaniuk, ugyanakkor hálásan köszönöm a döntésüket. Balog püspök úr talán azért várt a nyilvánosság előtt megszólalni a választásokig, mert a kegyelmi ügyet politikai haszonszerzésre használták fel a politikai pártok kisebb-nagyobb sikerrel” – fogalmazott.

Mint ismert, Novák Katalin korábbi köztársasági elnök Balog Zoltán közbenjárására adott kegyelmet a bicskei gyermekotthon pedofil exigazgatója, Vásárhelyi János bűntársaként kényszerítésért elítélt Kónya Endrének. A volt igazgatóhelyettes a közelmúltban is megpróbálta rávenni a pedofil igazgató egyik áldozatát, hogy számára kedvezően változtassa meg az ügyben tett vallomását, ám pechjére erről rejtett kamerás felvétel készült. Akkor a rendőrség azt közölte, hogy az ügyben hivatalból büntetőeljárást indít. Nemrég a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál érdeklődtünk arról, sikerült-e már kihallgatni ezzel kapcsolatban Kónya Endrét, de csak annyit tudtunk meg, „a nyomozás folyamatban van, ennek érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatás nem adható”.