Hűtlen kezelés miatt a DK feljelentést tesz a Magyar Turisztikai Ügynökség influenszerbulija miatt

feljelentés;Demokratikus Koalíció;Magyar Turisztikai Ügynökség;

2024-06-19 20:07:00

Hozzá nem értéssel vagy éppen lopással vádolják egymást a felek.

Hűtlen kezelés gyanújával tesz rendőrségi feljelentést a Demokratikus Koalíció a Magyar Turisztikai Ügynökség által influenszerekre elszórt több mint egymilliárd forint közpénz miatt - közölte egy lapunknak is megküldött tájékoztatásában a Demokratikus Koalíció (DK).

A párt országgyűlési képviselője, Sebián-Petrovszki László emlékeztetett, hogy a miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel befolyása alatt lévő állami ügynökség hiába fizetett gigantikus összegeket a külföldi tartalomgyártóknak a budapesti látogatásukért, ők – mint a Népszava elsőként megírta – néhány eseteben még azt sem említették meg a posztjaikban, hogy Budapesten jártak.

A DK éppen ezért úgy véli, „Orbán Viktor és családja nemcsak tönkreteszi a magyar turizmust, hanem újabb és újabb milliárdokat lopnak el a turizmusra fordítható állami forrásokból. A becsődölt influenszer-parti csak egy újabb példa az ipari méretű közpénzlopásra, amely miatt tisztességes magyar vállalkozások esnek el az állami támogatásoktól, ami alacsony fizetésekhez és elbocsátásokhoz vezet. Mi, szociáldemokraták ezt nem fogjuk hagyni. Tesszük tovább a dolgunk, maradunk, elkötelezett szociáldemokraták, európai magyarok” - zárul Sebián-Petrovszki László közleménye.

Amennyiben a Demokratikus Koalíció továbbra is folytatja a minden szakmai alapot nélkülöző, hazug vádaskodásait, akkor a Magyar Turisztikai Ügynökség megteszi a szükséges jogi lépéseket - ezt pedig már a szervezet, ugyancsak lapunk számára megküldött közleményéből derül ki. Mint írják, a hazánkban megrendezett Spice of Europe Influenszer Média Tripet a Magyar Turisztikai Ügynökség szervezte, nem más. Az eseménynek köszönhetően hazánkban a tavalyi év azonos időszakához képest az Amerikai Egyesült Államokból például 41%-kal több lefoglalt vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshely-szolgáltatók. Emellett kiemelkedő növekedést tapasztaltak az Öböl-menti országokból, így az Egyesült Arab Emirátusokból is, ahonnan 40%-kal több foglalás érkezett be az előző év azonos időszakához képest. Kitérnek arra is, hogy a szerződésben rögzített 477 szponzorált tartalmat túlteljesítve további ezerötszáz organikus tartalmat osztottak még meg a meghívott tartalomgyártók itt tartózkodásuk alatt.