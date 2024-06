Pesty László 95 százalékban egyetért Magyar Péterrel, de a Fideszre szavazott

Á. B.;

Fidesz;Magyar Péter;Pesty László;

2024-06-20 08:12:00

A korábban leleplezéseket ígérő dokumentumfilmes azt állítja, hogy vannak újabb durva sztorijai, de ezekkel csak szeptemberben fog előjönni.

Hallatlanul szimpatizál Magyar Péterrel, de nem ért vele egyet a Fidesz eltakarításában Pesty László.

Mindezt a gerilla.hu alapítója mondta a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában. Korábban azt nyilatkozta, hogy 95 százalékban a Tisza Párt alelnöke mellett áll, és még most is tartja ezt a tétet, de nem emel. A fennmaradó öt százalékról elmondta, hogy ő a Fidesz „orkoktól” való megtisztításában érdekelt. Egyebekben kifogásolta azt is, hogy a Tisza Párt EP-listájának első tíz helyezettjén „globalisták” találhatóak, köztük olyanok, akik Washingtonba, Brüsszelbe vagy „sáros nemzetközi multikhoz” vannak bekötve. Az akkumulátorgyárak magyarországi terjeszkedésével kapcsolatban azt megjegyezte, hogy keletről ugyanúgy közelít a globalizmus, mint nyugatról.

A dokumentumfilmes jelezte, hogy vannak „durva sztorijai”, de ezekkel megvárná a szeptembert, mivel addig mással akar foglalkozni.

Lehet, hogy rosszul sikerült a rendszerváltás, de anélkül Magyar Péter ma nem vonulhatna az Andrássy úton százezer emberrel, mert különben jönnének a Yamaha-motorokkal, ahogy annak idején a rendőrök, és gumibottal a fél bandát hülyére vernék, a másik felét letartóztatnák és őrizetbe vennék - fogalmazott. Pesty László kitért arra is, hogy bár 95 százalékban egyetért Magyar Péterrel, de a Fideszre adta szavazatát, ami bár lehet „kognitív disszonanciának tűnik, de tény”.

A gerilla.hu alapítója tavaly azzal keltett nagy feltűnést, hogy nagy leleplezéseket ígért „a Fidesz tisztességes konzervatív párt testén élősködő orkokról”. Azt állította, hogy mindent nyilvánosságra hozott, de az újságírók feladata az oknyomozás.