Kubatov Gábor: A komcsiknak mindig azt szoktam mondani, örüljetek, hogy nem szólalok meg

A Fidesz pártigazgatója szerint Karácsony Gergely még Demszky Gábornál is többet ártott Budapestnek, a főpolgármestert lustának, semmit sem építőnek, a NER korrupciójáról beszélő Pesty Lászlót furcsa srácnak tartja, de az 1956-os hősöket lefasisztázó orosz tankönyvről pedig nem is hallott.