A magát ősfideszesnek valló dokumentumfilmest, a Pesty Fekete Doboz és a gerilla.hu alapítóját néhány napja keresi a rendőrség.
A korábban leleplezéseket ígérő dokumentumfilmes azt állítja, hogy vannak újabb durva sztorijai, de ezekkel csak szeptemberben fog előjönni.
A miniszterelnök politikai igazgatója sok sikert kívánt.
A fideszes orkokról beszélő dokumentumfilmes azt állítja, mindenki kussol, így lehet, hogy abba is hagyja a kétes ügyek feltárását.
Igaz, az ügy annyiban különbözik a „Lölő-jelenség” klasszikusaitól, hogy megindult miatta az eljárás, az ügyészség tíz évre küldené rács mögé a fő vádlottat.
Az újabban sajátos lázadásba kezdő ősfideszes dokumentumfilmes nevet ugyan nem mondott, de az utalás elég nehezen félreérthető.
A Fidesz pártigazgatója szerint Karácsony Gergely még Demszky Gábornál is többet ártott Budapestnek, a főpolgármestert lustának, semmit sem építőnek, a NER korrupciójáról beszélő Pesty Lászlót furcsa srácnak tartja, de az 1956-os hősöket lefasisztázó orosz tankönyvről pedig nem is hallott.
Simicska Lajosra nem tud rosszat mondani.
Szerinte Pesty Lászlónak más motivációja lehet.
A legfőbb ügyész Pintér Sándorhoz küldte a nála érdeklődő LMP-s képviselőt, aki az ősfideszes dokumentumfilmes többek között a Népszavának is adott, egyelőre névtelen NER-szereplőket érintő nyilatkozatai alapján érdeklődött az esetleges nyomozásról.
Volt fideszes az ősfideszesnek.
A magát ősfideszesnek tartó dokumentumfilmes azt állítja, Orbán Viktor is pontosan tudja, hogy miről beszél.
Még miniszterek is gratuláltak neki, amiért beszélt a Lölö-jelenségről.
Az ismert kormánypárti véleményvezér szerint a Lölö-jelenség kapcsán az átlagmagyar nem a gazdagodást sérelmezi, hanem hogy egybites arcok birtokolnak hatalmas vagyonokat.
Azért fogalmazott így, mert ő már 4-5 hónappal előbbre tartott a gondolkodásban.