Elfogadták az uniós nagykövetek a 14. orosz szankciós csomagot, Magyarország sem tiltakozott

M.A.;

Európai Unió;Oroszország;földgáz;szankciók;

2024-06-20 14:35:00

Pedig május végén Szijjártó Péter még arról beszélt, jelen formájában ez ellentétes Magyarország gazdasági érdekeivel, ráadásul hazánk energiaellátásának biztonságát is veszélybe sodorná.

Pénteken megállapodtak az Európai Unióhoz akkreditált nagykövetek a 14. szankciós csomagról, válaszul az Ukrajna elleni orosz agresszióra – jelentette be a belga soros elnökség a korábban Twitter néven ismert X-en.

A bejegyzésben az áll, a csomag új, célzott intézkedéseket biztosít, és

a kiskapuk megszüntetésével maximalizálja a meglévő szankciók hatását.

A hírt elsőként kiszúró hvg.hu kiemeli, a 14. csomag körül hosszas alkudozás folyt, miután – különböző okokból – a magyar és a német kormány késleltette az intézkedések elfogadását, péntekre azonban teljes körű lett az egyetértés. A legfontosabb elem, hogy a csomag szankciókat vezet be az Oroszországból származó cseppfolyósított földgázra (LNG), amelyből több tagállam is komoly mennyiséget vásárolt azóta, hogy az oroszok megtámadták Ukrajnát. A mostani tiltás nem teljes körű, ugyanis csak azokra a szállítmányokra vonatkozik, amelyeket európai vállalatok tovább akarnak értékesíteni harmadik országoknak.

A szankciók elfogadásáról a végső döntést minden bizonnyal a külügyminiszterek jövő heti ülésén hozzák meg.

Szijjártó Péter külügyminiszter még május végén a 14. szankciós csomag tervezetéről azt mondta, jelen formájában ellentétes Magyarország gazdasági érdekeivel, ráadásul hazánk energiaellátásának biztonságát is veszélybe sodorná, a kormány ezért nem hajlandó megszavazni. A tárcavezető közölte, az intézkedések „mélyütést” vinnének be a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripar számára, alapvetően veszélyeztetnék az energiaellátás fizetési módját, jóval lassabbá és bonyolultabbá tennék a paksi bővítést, illetve súlyosan sértenék Magyarország szuverenitását azáltal, hogy bizonyos exportengedélyek megadásakor más tagállamoknak is jogosultságot adnának az adott ország exporthatóságainak döntése mellett. Majd megismételte azon álláspontját, hogy az eddigi tizenhárom csomag mind kudarcot vallott, sokkal többet ártottak ezek a korlátozások Európának, mint Oroszországnak.