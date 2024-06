Orbán Viktor: Az Európai Néppárt csatlakozik a baloldalhoz, szétosztották a pozíciókat, ez egy lefutott meccsnek tekinthető

Á. Z.;M.A.;

Európai Unió;Orbán Viktor;Kossuth Rádió;

2024-06-21 08:01:00

A miniszterelnök szerint Magyarországon fogják gyártani az új Mercedes-modellek alkatrészeit, 3800-4200 új munkahely jön létre. A brüsszeli politikában háborúpárti, gazdaságellenes, migrációpárti koalíció alakult, Manfred Weber az ördög, ő viszont egy olyan Európában gondolkodik, ami merőben különbözik attól, amelyben most megállapodtak.

Fenyeget bennünket egy veszély Európában, ez a világ gazdaságának többi részétől való elzárkózás veszedelme – jelentette ki Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjújában Berlinben, a magyar nagykövetség épületében, azt megelőzően, hogy Olaf Scholz német kancellárral folytat megbeszélést a nap folyamán.

A kormányfő elmondta, találkozott a Mercedes teljes vezérkarával. Hétfőn az olasz miniszterelnökkel Rómában tárgyal, szerdán a francia elnökkel találkozik Párizsban.

A Mercedes egy olyan beruházást hoz létre Magyarországon, ami 3800-4200 új munkahelyet jelent majd Kecskeméten. Bár a világhírű német autógyártó új modelljeit hét lakat alatt tartják az új modelleket, fegyveres őrök mellett neki megmutatták őket, és egy részüket Kecskeméten fogják gyártani, ahogy az alkatrészeket is. Az egész német ipar egy nagy átalakuláson megy keresztül – szögezte le a miniszterelnök. Szerinte az a kérdés, ebben lesz-e helye a magyaroknak, a válasz pedig az, hogy lesz, ezt kell megerősítenie a német kancellárral. – Nem mondanám, hogy nagyon jól áll a kancellár úr meg a pártjának a szénája, a legutóbbi európai választáson harmadik helyen végzett – jegyezte meg. Majd leszögezte,

a német gazdasági fejlesztésben a magyar jelenlétet biztosítani kell, a protekcionizmus katasztrófa lenne Magyarország számára.

Orbán Viktor ezt követően arról beszélt, mindenféle bajok vannak Európában, alapvetően gazdasági teljesítőképesség-romlástól szenvedünk. Van aki bezárkózással akar reagálni, ami tragikus lenne Magyarország számára. Ezért nekünk a világgazdaság nyitottsága kulcskérdés, Magyarországnak a német kancellár szövetségese, mert ők ugyanebben a cipőben járnak, ők is termelő ország. Európában vissza kell szorítani az erőket, akik ennek az ellenkezőjét akarják.

A kormányfő elmondta, a legutóbbi informális EU-csúcson a „baloldali” pártok bejelentették, megkötötték az egyezséget egymással. Az Európai Néppárt csatlakozik a baloldalhoz, szétosztották a pozíciókat, ez egy lefutott meccsnek tekinthető. Nem egy jótékonységi gálaest vagy egy szociális összejövetel – jegyezte meg Orbán Viktor, hozzátéve, egy olyan Európában gondolkodik, ami merőben különbözik attól, amiben megállapodtak a pártok.

Manfred Webernek belzebúbi szerepe van az európai politika elrontásában. Európában lakosságcsere zajlik. Háborúpárti, gazdaságellenes, migrációpárti koalíció alakult

– bírálta a magyar miniszterelnök annak a konzervatív pártcsaládnak, az Európai Néppártnak a vezetőjét, akinek a támogatásával a Tisza Párt nemrég csatlakozhatott az EPP EP-frakciójához. – Manfred Weber régi rosszakarója Magyarországnak – fűzte hozzá később, jelezve, hogy Németország kritizálásával nem Olaf Scholz kancellára gondol.

– Az, hogy Németország militarizálódna, és a német médiából dőlne az az érvrendszer, hogy egy háborús felet a legtöbb eszközzel támogatni kell, még három évvel ezelőtt is elképzelhetetlen volt – jegyezte meg a kormányfő. Hozzáfűzte, az európai liberálisok, baloldaliak és néppáriak, a „Weberiánusok” koalíciója migrációpárti, ők a Soros-terv végrehajtói. – Lakosságcsere zajlik Európában, a fehér ember fogy, a keresztény, hagyományos, mondjuk úgy európai ember fogy, a migránsok behozatalának száma nő – fejtegette a németországi napi helyzetet. Majd úgy összegzett, háborúpárti, gazdaságellenes és migrációpárti koalíció jött létre az Európai Unióban, ezt hamarosan be fogják jelenteni, az élén pedig Manfred Weber áll, aki „régi ellensége, rosszakarója Magyarországnak, Ursula von der Leyen hozzá képest csak ministráns kislány”.

Orbán Viktor szerint az Európai Néppárt többedszer csinálja azt, hogy begyűjti a mérsékelt jobboldali szavazók támogatását, majd balra köt koalíciót.

„Mondhatnám, hogy ellopja, eltolja a szavazókat jobbról balra, ez a dicstelen szerep, amit az Európai Néppárt játszik”

– állapította meg. De miután az európai választások nemzeti alapon vannak – folytatta –, a nem jobboldali kormányok szinte egész Európában meggyengültek vagy megrendültek. Tehát a jobbra tolódás létezik, azért nem lett hatalmi váltás, mert az Európai Néppárt mindig elviszi a szavazóit balra – vonta le a következtetést.

Arról, hogy a magyar kormány sokáig nem támogatta Mark Rutte NATO-főtitkári pozícióját, Orbán Viktor azt mondta, az amerikaiak vezetésével, Németország statisztálása mellett a nyugati világ le akarja győzni Oroszországot, úgy, hogy nem keveredik vele közvetlen háborúba, "ezt az ukránokra hagyják”. Szerinte a kérdés arról szól, Ukrajna tagja lesz a NATO-nak, vagy nem, "erről szól a háború”. A nyugatiak – jegyezte meg a kormányfő – ezt meg akarják nyeri, ám ő úgy véli, ez reménytelen. Még ha sikerülne is, olyan magas ára van, ami egyszerűen nem éri meg. Lassacskán több mint egymillió olyan gyermek fog felnőni Európa keleti végében, akinek nincs édesapja, vagy ha van, a háborús sérülései miatt munkaképtelen. Felnő egy olyan nemzedék, ami kilátástalan helyzetben lesz – hangsúlyozta.

A miniszterelnök leszögezte, korábban a nagy politikai kérdésekben voltak népszavazások Magyarországon, amivel ő Brüsszelben "megtámasztja a hátát”. A háborúról nem volt népszavazás, de volt róla európai választás - szögezte le. Szerinte az emberek világosan elmondták, nem akarják, hogy Magyarország részt vegyen a háborúban. "A minimális célt elértük, vészfék meghúzva, megállapodtam a NATO-főtitkárral, Magyarország leszállt. A NATO-nak lesz ukrajnai katonai missziója, de abban Magyarország nem vesz részt” – szögezte le. Hozzátette, nem csak a most távozó NATO-főtitkárral, hanem a bejövő, új főtitkárral is megállapodott. Majd közöltet, a háborús nyomás most nem a NATO-ból, hanem Európából jön, de ezt Brüsszelben kell megvívni.

– Amíg Manfred Weber vezeti a Néppártot Brüsszelben, mindegy, mit mondanak a Néppárthoz tartozó pártok. Az mind színjáték – közölte a miniszterelnök. Úgy vélte,

Webernek egyetlen igazán szívéhez közelálló célja van, hogy ártson Magyarországnak.

Leszögezte, 2019-ben megakadályozták, hogy Manfred Weber bizottsági elnök legyen, a Fidesznek ebben döntő szava volt. "Semmi jóra nem számíthatunk" – jelentette ki. Szerinte az történt, hogy megnyerték az európai választást, a "brüsszeli háborúpártiak" pedig azonnal egy korábban példátlannak mondható bírságot vágtak a nyakunkba.

– A múltkor – utalt a legutóbbi rádióinterjújára – még fölindult voltam, mert friss volt a döfés, amit az oldalunkea kaptunk, de azóta a munkacsoportjaink előrehaladtak. Látom azokat a megoldásokat, hogy végül is azokkal fizettessük meg ezt a bírságot, akik a migráción meg a háborún a legtöbbet keresik – szögezte le a miniszterelnök. Hozzátette, ennek a jogi keretei fő vonalai megvannak, még vannak részletmunkálatok.