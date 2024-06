Kövér László nem engedte be az Országházba konferenciát, amelyet a Momentum és egy LMBTQ-szervezet rendezett

M.A.;

2024-06-21 07:40:00

Ezt egy hónap hallgatás után, a rendezvény előtti napon jelezte a házelnök. A konferencián David Pressman amerikai nagykövet is felszólal.

Kövér László nem engedi be az Országházba a Momentum és egy LMBTQ-szervezet közös konferenciáját, ahol David Pressman amerikai nagykövet is felszólal – derül ki az ellenzéki párt lapunkhoz is eljuttatott közleményéből.

Bedő Dávid, a Momentum Mozgalom frakcióvezetője egy hónappal ezelőtt fordult a házelnökhöz azért, mert a Sokszínű Magyarországért képviselői csoport – aminek Bedő Dávid az elnöke – június 21-én az országgyűlési képviselők, a diplomáciai testületek és a civil szervezetek képviselőivel közösen konzultációt kíván tartani az alapvető emberi jogokról.

A rendezvényre a képviselői csoport politikai hovatartozástól függetlenül minden országgyűlési képviselőt meghív, a megbeszélés fő témája pedig a törvényhozásnak az egyenlő jogok biztosításában játszott szerepe lesz.

Az eseményen beszédet mond

Bedő Dávid országgyűlési képviselő, a Momentum Mozgalom Országgyűlési Képviselőcsoportjának vezetője, egyben a Sokszínű Magyarországért képviselői csoport elnöke,

a civil szervezetek képviselői

és David Pressman, az Amerikai Egyesült Államok hazánkba akkreditált nagykövete.

Bedő arra kérte Kövér Lászlót, hogy a konferenciát az Országház Vadásztermében tarthassák meg az országgyűlési képviselők és az Egyesült Államok nagykövetének részvételével. A házelnök erre

csaknem egy hónapig nem válaszolt, majd csütörtökön, a konferencia előtt egy nappal jelezte, hogy nem engedi be a az Országházba a rendezvényt.

Elutasító válaszában Kövér a 2012. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségére hivatkozott, miszerint „a házelnök biztosítja az Országgyűlés jogainak gyakorlását, gondoskodik az Országgyűlés tekintélyének megóvásáról, az Országgyűlés rendjének és biztonságának fenntartásáról, valamint az Országgyűlés munkájának megszervezéséről.”

A válaszról Bedő úgy vélekedett, „ez több mint felháborító, ez egyenesen kirekesztő és uszító”.