Schadl György közölte, furcsának találja, hogy alapvetően a „szökési kísérletre” alapozva kérték és tartották fenn a letartóztatását

Engem talán egy mondat érintett főügyész úr előadásából, mely szerint nem állt szándékomban elszökni Dubajba, hiszen már egy hónapja megvettem az oda-vissza szóló külföldi repülőjegyet – jelentette ki a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) korrupcióval vádolt ex-elnöke.

„Engem talán egy mondat érintett főügyész úr előadásából, mely szerint nem állt szándékomban elszökni Dubajba, hiszen már egy hónapja megvettem az oda-vissza szóló külföldi repülőjegyet. Mindez igaz, két éven át magam is ezt mondtam. Ennek fényében furcsa, hogy alapvetően erre a »szökési kísérletre« alapozva kérték és tartották fenn letartóztatásomat” – így reagált Schadl György a Telexnek azután, hogy a Fővárosi Nyomozó Ügyészség megszüntette a nyomozást a Magyar Péter-Varga Judit-hangfelvétel ügyében, mert arra jutottak, a Schadl-Völner-ügy iratait senki nem manipulálta. Emellett bizonyítottság hiányában megszüntették a nyomozásnak azt a részét is, ami arról szólt, figyelmeztették-e előre Völner Pált arról, hogy nyomozás zajlik.

Schadl György a portálnak nyilatkozva hozzátette, szökni nem állt szándékában, nem is lett volna oka rá. „Dr. Völner Pálnak vagy bárki másnak sem adtam vesztegetési pénzt, ahogy én sem fogadtam el ilyet senkitől. Ahogy eddig is állítottam, és a nyomozati iratokból is kitűnik, legális gazdasági ügyletként kaptam vissza – részben – az általam befektetett, kölcsönadott pénzt” – jelentette ki.

Csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján Fürcht Pál főügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője azt mondta, „nem merült fel a nyomozás során olyan egyértelmű adat, ami azt megalapozná, hogy valaki bűnös szándékkal szólt Völner Pálnak”, de azt nem zárja ki, hogy „valaki adott esetben figyelmeztette arra, hogy túlságosan szoros a kapcsolata Schadl Györggyel”. Hozzátette, önmagában az a bűncselekmény, hogy valaki azért figyelmezteti Völner Pált, hogy elkerüljön egy bűncselekmény miatti büntetőeljárást. Az viszont szerinte nem bűncselekmény, ha valaki egy integritás problémára hívja fel a figyelmet.

Az ügyészség azonban kizárta azt, hogy Schadl Györgyöt bárki figyelmeztette volna a nyomozásra, mert „a vártnál több bizonyítékot tudtak tőle lefoglalni, és semmi nem utalt arra, hogy a bírósági végrehajtókat eligazította, milyen vallomást tegyenek. (…) Ha Völner Pált 2021. november 3-a előtt arról tájékoztatta volna bárki, hogy az ügyészség nyomoz ellene, akkor nyilván logikus lett volna, ha eltüntetik a bizonyítékokat”. Szerintük Schadl György viselkedése sem változott meg, miután november 4-én találkozott Völner Pállal. Emellett már 2021. október 19-én megvette Dubajba a repülőjegyét, és retúrjegyet is vett, november 14-re. „Így a szökési szándéka kizárható”, állította az ügyészség.

Ezzel szemben – hangsúlyozza a Telex – Schadl Györgynek elég zavart volt a viselkedése a november 4-én, amikor Völner Pállal találkozott az Igazságügyi Minisztériumban.