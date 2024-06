Magyar Péter balhéba keveredett egy belvárosi szórakozóhelyen, nyomoz a rendőrség

P. L.;

balhé;kormánypropaganda;Magyar Péter;

2024-06-21 15:45:00

Az eset hamar a fideszes sajtónál landolt.

Sokan kértétek hogy menjek el pihenni. Igazatok volt. De lehet, hogy ez Magyarországon mostanában nem fog menni - írta legújabb bejegyzésében Magyar Péter a Facebookon, amelyben egy belvárosi szórakozóhelyen történt balhéról számolt be.

Úgy folytatta: „Tegnap este több tucat fiatal társaságában jó hangulatú buliban táncoltunk a belvárosban, amíg egy fideszes, fizetett provokátor tönkre nem tette az esténket. Ez a férfi már a korábbi estéken is követett minket. Egy célja volt, hogy csapdába csaljon. Külön hangsúlyozta, hogy ő lesz az, aki engem tönkre fog tenni.”

Magyar Péter szerint semmi olyan nem történt, ami indokolta volna a férfi agresszív fellépését, a politikus néhány tucat fiatal társaságában bulizott és szelfizett. Amikor a társaság sorban állt a pultnál és italokat kért, a provokátor kamerázni kezdett. Ezután közelebb jött hozzájuk és direkt a fiatalok arcába kamerázott, közben Magyar Péter felé kiabált trágárságokat.

„Mindent elkövetett, hogy balhé legyen. Sajnos sikerrel járt. Hiába kértük, hogy hagyja abba és a telefonjából törölje azokat a felvételeket, amiknek az elkészítéséhez sok fiatal nem járult hozzá, vagy legalább hagyja abba a filmezést. Miután a családomat és a gyerekeimet is a szájára vette, kikaptam a kezéből a telefont, aminek fizikai fenyegetés lett a következménye. Lökdösni kezdett, fizikailag fenyegetett engem és a velem szórakozókat” - írta a Tisza Párt alelnöke. Beszámolója szerint a provokátor ezt követően körülbelül fél órán keresztül követte őket az utcán, s az egyetemisták segítettek megakadályozni, hogy nagyobb baj legyen. Nekik ezúton is köszönetet mondott.

A posztot feltehetően az motiválta, hogy az eset másnapján - hogyan-hogyan nem - a Ripost fideszes bulvárlaphoz került egy körülbelül fél perces videófelvétel, amin az látható, hogy egy férfit - feltehetően Magyar Pétert - a nyakánál fogva elviszik a NER-közeli Valton Security biztonsági őrei. A lap a felvételhez egy szerzőmegjelölés nélküli cikket tett közzé, ami azután szárnyra kelt a kormánysajtóban az Origótól az Indexig. Előbbi szintén névtelen cikkben ismételte meg a Ripost állításait, utóbbi megszólaltatott saját szemtanút, aki azt mondta, hogy Magyar Péter a tánctér szélén összeszólalkozott egy másik férfival, aki ráfogott a Tisza Párt alelnökének nyakára, majd dulakodni kezdtek. Magyar Péter szájáról káromkodásokat olvasott le, ekkor választották szét őket a biztonságiak. A NER-közeli cég őrei arra jutottak, hogy Magyar Péter kezdte a veszekedést, ezt követően vezették ki a lap beszámolója alapján.

A Ripost számos egyéb állítást is megfogalmazott a névtelen lejárató anyagában, például, hogy Magyar Péter „nagy mennyiségű szeszesital elfogyasztása után órákon át folyamatosan agresszíven, garázda módon viselkedett. Több vendégbe belekötött, nőket zaklatott, visszautasíthatatlannak vélt ajánlatot tett nekik. Hangoskodott és ahogy a helyszínen jelenlévők egybehangzóan állítják, egyre minősíthetetlenebbül viselkedett.” A Fidesz-közeli lap továbbá „úgy értesült”, hogy Magyar Péter „belekötött azokba is, akik telefonnal próbálták rögzíteni a Tisza-párti politikus botrányos viselkedését. Verbális agresszióról, obszcén beszédről, vállalhatatlan viselkedésről számolt be több szemtanú”.

A Tisza Párt alelnöke bejegyzésében azt közölte: „Amit a kormánypropaganda állít az esetről, abból egy szó sem igaz, sem zaklatás, sem hasonlók nem történtek. Az egész esetről rendelkezésünkre állnak a videofelvételek. Minden olyan sajtóorgánummal szemben eljárást indítunk, akik a tényeket szándékosan elferdítik”. A politikus ezután felidézte, hogy az elmúlt hónapokban a barátaival, szeretteivel, a volt felesével és a gyerekeivel való kapcsolatát is igyekezett tönkretenni a propaganda és provokátorok hada. „Lelkileg borzasztó megterhelő heteken vagyok túl. Ember vagyok, hibáztam. Mindenkitől elnézést kérek, akit a történtekkel megbántottam” - zárta bejegyzését.

A Media1 arról írt, hogy Magyar Péter már hajnalban is közzétett egy bejegyzést, amit aztán később törölt. Ebben az állt, hogy „jót buliztunk volna, de Tóniék nem szerették volna hagyni, hogy a fiatalok jól érezzék magukat. Hajrá, Steve Klorrár, hajrá, Megafon…”

A rendőrség az Index megkeresésére azt közölte: „A Budapesti Rendőr-főkapitányságra 2024. június 21-én 4 óra 30 perc körül érkezett bejelentés kapcsán garázdaság és rongálás gyanúja merült fel, az ügyben az V. Kerületi Rendőrkapitányság rendelt el nyomozást. A szükséges eljárási cselekmények folyamatban vannak, bővebb tájékoztatást a későbbiekben tudunk adni.”