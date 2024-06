Dobrev Klára: Úgy dobálják az ügyészségek a Sulyok-ügyet, mint a forró krumplit

nepszava.hu;

feljelentés;földügyek;Dobrev Klára;Sulyok Tamás;

2024-06-21 19:15:00

A DK EP-képviselője szerint eltussolni már nem tudja a Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészség az államfő földügyletekben játszott szerepét, ezért az ügyészségek illetékességével húzzák az időt.

Visszahelyezték a Sulyok-féle földmaffia ügyet Budapestre. Most kaptam egy levelet, hogy először átrakták a csongrádiakhoz, de most onnan is visszaküldték – írja pénteki Facebook-bejegyzésében Dobrev Klára. A közzétett dokumentum szerint a Legfőbb Ügyészség egyik osztályvezető ügyésze válaszolt a politikusnak az államfő korábbi, ügyvédként tett szerepvállalásával érintett termőföldek átruházása ügyében. Kiderült, az illetékes Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vezetője „az elfogult és a pártatlan ügyintézésbe vetett bizalom megóvása érdekében kizárását kérte a közérdekvédelmi ügy intézéséből”.

– A Legfőbb Ügyészség a megyei főügyészt kizárta, egyidejűleg a kérelem elbírálására a Fővárosi Főügyészséget jelölte ki – áll a levélben, amelyet Szekér Ildikó, a közérdekvédelmi főosztály gazdasági, jogi és képviseleti osztály vezetője írt alá, egyben ki is zárta, hogy a későbbiekben a Legfőbb Ügyészségnél lehessen érdeklődni: „kérelmét közérdekvédelmi jogkörben a Fővárosi Főügyészség vizsgálja meg, és annak eredményéről is a Fővárosi Főügyészség tájékoztatja. Kérem ezért, hogy az üggyel kapcsolatos esetleges további beadványaival közvetlenül a Fővárosi Főügyészséghez szíveskedjen fordulni.” A június 12-én írt levél végén az is szerepel, hogy a kijelölés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

– Polték dobálják az ügyet, mint a forró krumplit. Érzik, hogy valamit tenni kell, eltussolni nem lehet, de a bátorságuk hiányzik

– zárta posztját Dobrev Klára. Amint arról a Népszava is beszámolt, a Központi Nyomozó Főügyészség azokkal a mezőgazdasági földterületeket érintő szerződésekkel kapcsolatban tett bejelentést, amelyek megkötésében Dobrev Klára gyanúja szerint Sulyok Tamás működött közre, s ennek keretében jogellenesen juthatott magyar termőföld külföldi tulajdonba, az elévülés miatt nem vizsgálják. Ugyanakkor az ügyészség közérdekvédelmi szakága vizsgálta, szükséges-e vagy lehetséges-e magánjogi intézkedéseket tenni.

Ez ügyben most a Fővárosi Főügyészségnél pattog a labda. A Sándor-palota korábbi reagálása szerint „Sulyok Tamás soha nem működött közre törvénybe ütköző szerződés megkötésében”, ezért az ügyben elhangzottakat rágalmaknak minősítették, s azt ígérték, „a rágalmazóval szemben a Sándor-palota megteszi a megfelelő jogi lépéseket”.