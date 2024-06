Szuverenista nézőpont

Hargitai Miklós;

Nézőpont Intézet;Népszava;

2024-06-24 06:00:00

Válaszukat hétfőig várjuk – írta kedvesen a Nézőpont Intézet (azaz vélhetően a kormányzat, azon belül is a Hülye Járások Minisztériuma, amelyet konspirációs okokból Szuverenitásvédelmi Hivatalnak neveznek), a helyzet komolyságához illően az óra-percet is megjelölve, ameddig a kért információkat el kell küldenünk.

Sosem volt még ilyen egyszerű az idegen háttérhatalmak elleni küzdelem: megkérdezik, kaptunk-e támogatást „külföldi kormányoktól, nagykövetségektől, nemzetközi szervezetektől (beleértve az Európai Uniót és annak intézményeit/szervezeteit), külföldi nem kormányzati szervezetektől, külföldi magánszemélyektől”, és hétfő délig várják a választ. Arról nincs szó a levélben, hogy egyrészt mi közük hozzá, másrészt hogyan és mire tervezik felhasználni az egyébként üzletileg is érzékeny adatokat.

Emlékeztetőül: a német jobboldal pártjai hónapokig tartó levelezés után sem adták ki, mennyivel támogatták a 2010 előtti években, ellenzékben a Fideszt és a KDNP-t, pedig az konkrétan ideológiai alapú, politikai célzatú támogatás volt, és ahogy egyes német cégek irracionalitásba hajló itteni kormánytámogatásait elnézzük, nem is adták ingyen. Aki valódi hazaárulókat keres, annak Orbán Viktor és Semjén Zsolt köreiben érdemes körülnéznie.

Amit ehelyett a kormányfüggetlen oldalon találni fognak, az például a Google Digital News Initiative Innovation Fund pályázata, amelyen a Népszava is nyert 2017-ben, és amely nem a tartalmat – pláne nem annak ideológiáját –, hanem a digitális formátum megvalósulását támogatja, szigorúan pályázati alapon. Vagy a Telex újságíró-iskolája, amely kapott némi amerikai pályázati forrást az induláshoz. Vagy a 444, amely a Qbittel együtt jutott tartalomfejlesztési célú pályázati támogatáshoz a tengerentúlról; (együttvéve is) sokkal kevesebbhez, mint amennyit a magyar adófizetők hetente elköltenek Rogánné és Sarka Kata senki által nem olvasott, mégis milliárdos profitot termelő fantom-bulvárportáljának finanszírozására. Nem mellesleg: egy sincs az említett lehetőségek közül, amellyel mondjuk a Magyar Nemzet vagy az Origó ne élhetne, ha sajtószakmai szempontból is értékelhető munkát végeznének – meg ha a folytonos állami pénzeső becsatornázása közben ráérnének pályázgatni.

A legszebb, hogy nemzetünk legfőbb ellensége, az Európai Unió is ott van a Nézőpont júdáspénz-listáján – mintha kifejezetten újabb uniós jogsértések és büntetések begyűjtése lenne a szándék. Teljességgel elképzelhetetlen ugyanis, hogy bármely EU-tagállam kormánya jogszerűen megbüntethetne egy médiumot, amiért uniós támogatást fogad el. Vagy kit akarnak legközelebb a vádlottak padjára ültetni, az Orbán-családot?

Az a helyzet, kedves Nézőpont, hogy az Oroszországból importált presszió-csomag csak akkor működik, ha az összes elemét idehozzák, beleértve a nem kellően háziasított újságírók fizikai megsemmisítését is – ami azonban Európán belül szintén nehézkes. Enélkül viszont az ügynöközés nem félelmetes, hanem csak nevetséges – ha ez a cél, akkor jó az irány, ne változtassanak rajta.