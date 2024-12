A szakmaiság látszatát is feladja a Nézőpont Intézet egy sorosozásért

Eddig sem voltak kínzó kétségek afelől, hogy a Mráz Ágoston Sámuel vezette "intézet" a Fidesszel szemben messze túlmegy a sima lojalitás határán, a népnyelv erre egy olyan keresetlen szót használ, amit itt érthető okokból nem fogunk beidézni, noha kétség kívül kifejező. Az egyre agyamentebb sorosozáshoz is minden előzménytől függetlenül is meglepő készséggel csatlakozó, magát Nézőpont Intézetként aposztrofáló szervezet ezúttal valóban még a halvány látszatát is feladta a szakmaiságnak, objektivitásnak.