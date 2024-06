Varga Barnabás túl van a műtéten

nepszava.hu;

2024-06-24 14:45:00

A vasárnapi Skócia ellene Eb-meccsen többszörös arckoponyatörést szenvedett csatár szülei Szentpéterfán várják aggódva a fiukról érkező híreket. A Ferencváros csapatorvosa szerint, ha minden jól alakul, szerdán akár a kórházat is elhagyhatja.

Hétfőn 11 órakor sikeres műtétet hajtottak végre a Skócia elleni vasárnap esti Eb-mérkőzés második félidejében súlyosan megsérülő Varga Barnabáson – írja a Nemzeti Sport a 29 éves labdarúgó édesapja nyilatkozata alapján. Varga András a lap érdeklődésére elmondta, Barni kedvese ha kell, percenként ad tájékoztatást gyermekük állapotáról. – Egyelőre nem tudható, mikor engedik ki a stuttgarti kórházból, s az sem, hogy mennyi kihagyás vár rá. Nem titok, nehéz perceket élt át a család a televízió képernyője előtt, ám mára már nyugodtabbak lehetünk – tette hozzá az aggódó édesapa.

– Csatárunk többszörös arckoponyacsont-törést szenvedett, több kisebb és nagyobb csont is eltört az arcában, volt, amelyik el is mozdult – nyilatkozta a Fradi.hu-nak Pánics Gergely, a Ferencváros labdarúgócsapatának orvosa a magyar válogatott és a zöld-fehér bajnokcsapat játékosáról. A szakember, aki a kórházban meglátogatta Vargát, hozzátette, ha a műtétnél minden jól alakul, szerdán már ki is engedhetik,

Pánics doktor felidézte, hogy Varga Barnabás az ütközéskor agyrázkódást szenvedett, az eszméletét is elvesztette. A mentőhöz érve már visszatért a tudata, ezt követően bevitték a stuttgarti klinikára, ahol a kivizsgálás után felállították a műtétet is magában foglaló terápiás tervet. – Ami a német protokollt és az elsősegélynyújtást illeti, nem szeretném kommentálni, mivel nem ismerem részletesen és nem én felelek érte.

Annyit viszont elmondhatok, hogy volt lehetőségem meglátogatni Barnát a kórházban, és azt tapasztaltam, hogy szakértő kezekben van, és nagy odafigyelésben részesül

– tette hozzá a szakember.