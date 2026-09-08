A görög AEK Athén 1-0-ra legyőzte az osztrák LASK-ot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának keddi nyitányán. A hazaiaknál Vitális Milán és Varga Barnabás is végig a pályán volt.
Első alapszakasz-mérkőzésére készül a Bajnokok Ligájában Varga Barnabás és Vitális Milán, akik a nyitó fordulóban a görög bajnok AEK Athén színeiben debütálhatnak. Gulácsi Péter is védhet a Villarealban.
Egyik ország sem jutott ki a 2026-os világbajnokságra, így a Puskás Arénában rendezett mérkőzés mindkét együttesnek felkészülésként szolgált az ősszel kezdődő Nemzetek Ligájára.
Az FTC sportigazgatója szerint ritkaságnak számít, hogy valakit 31 évesen ilyen jelentős összegért és ekkora haszonnal értékesítenek.
Már a tavasz viszontagságosnak ígérkezik, majd a nyáron fokozódnak a lelki fájdalmak a vigasztalanul messzi távolból.
A MLSZ a többi között a zöld-fehérek csatárával, Varga Barnabással próbálja meggyőzni a szurkolókat, hogy lehetőleg ne szidják túl alpárian az ellenfelet, mert az UEFA büntet érte.
Már az otthonában pihen a Skócia elleni Eb-csoportmeccsen súlyos sérülést szenvedő csatár.
Súlyos sérülése, arckoponyaműtétje után már láthatóan sokkal jobban van a magyar csapat csatára.
Tényleg az egész világot megrázta a magyar válogatott támadójának a súlyos arcsérülése a németországi labdarúgó-Európa-bajnokságon.
Bár az Európai Labdarúgó-szövetség szakszerű koordinációt látott, a televíziós közvetítés nem ezt mutatta.
A vasárnapi Skócia ellene Eb-meccsen többszörös arckoponyatörést szenvedett csatár szülei Szentpéterfán várják aggódva a fiukról érkező híreket.
A mentőorvosként futballmérkőzéseken is dolgozó toxikológus orvos szerint ilyen súlyos esetekben az orvosnak akkor is be kell rohannia a játékoshoz a pályára, ha a bíró nem állítja meg a játékot.
Megszólalt a német szövetségi kapitány és Kai Havertz is.
A magyar válogatott és az FTC középcsatára a vasárnap esti meccs 68. percében ütközött a skót kapussal. Egy kis időre az eszméletét is elvesztette.