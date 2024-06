Az UEFA szerint nem volt sem hiba, sem késedelem Varga Barnabás súlyos sérülésénél

Az UEFA mindennel meg volt elégedve a németországi futball-Eb-n a magyar válogatott skótok elleni mérkőzésén történtekkel, a Varga Barnabás súlyos sérülése utáni eseményekkel – derült ki az Európai Labdarúgó-szövetség válaszából, amelyet a X nevet viselő volt Twitteren osztott meg Dan Roan, a BBC sportújságírója, szerkesztője.

– Szakszerű volt a koordináció a helyszíni egészségügyisek között, és minden a vonatkozó egészségügyi eljárásoknak megfelelően történt. Nem volt késedelem a játékos kezelésében, illetve a segítségnyújtásban – olvasható az UEFA válaszában, amelyben „tisztázzák” Varga Barnabás fejsérülését követő perceket. Azt állítják, hogy „15 másodpercen belül megtörtént a csapatorvos, azon nyomban a stadionorvos beavatkozása, majd a sérülés kivizsgálása és a szokásos orvosi eljárásoknak megfelelő kezelés biztosítása”.

– teszik hozzá.

