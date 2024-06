Négy nap a szabadság, a művészet és a Waldorf-életérzés jegyében

Népszava;

Waldorfeszt;

2024-06-26 10:17:00

Agyagozás, zene, tánc és családias hangulat várja idén is a Törökmezőre érkezőket június utolsó napjaiban a Waldorfeszten.

„A fesztivál bérlet olyanfajta befektetés, mint egy edzőtermi. 3 napig egyfolytában ott vagy és mozogsz, aztán vársz egy évet, hogy újra menj.” – hirdeti Facebook oldalán a hamarosan induló fesztiváli forgatagot a Waldorfeszt, ami most csütörtökön nyitja meg kapuit.

Az eseménysorozat, mely a Waldorf intézmények dolgozóiból, diákjaiból és barátaikból nőtte ki magát egyre több látogatót fogad a nagymarosi fák árnyékában. Idén június 27. és 30. között gyűlnek a törökmezői turistaház köré a művészet, kreatív foglalkozások és változatos zenei műfajok kedvelői. A fesztivál négy színpadán különböző stílusok előadói vonulnak fel négy napon át, elektromos zenétől akusztikus zenekarokon át a közös jammelésig, mindenki megtalálhatja a hangulatvilágához közel álló előadót. Mindezt egy családias, nyitott és kreatív közegben.

Kiemelt előadók többek között a kezdőnapon fellépő Kollár-Klemencz Kamarazenekar és a Korai Electric, valamint a pénteki hangulatról gondoskodó Besh o droM, Duckshell, és Operentzia is. Míg a hétvégére érkezők Platon Karataev, Szabó Balázs Bandája és Vágtázó Halottkémek koncerten is kikapcsolódhatnak, vagy tombolhatnak a Dunakanyar idilli környezetében. Érdemes azonban böngészni a programkínálatot, olyan egyedi zenekarnevek és feltörekvő előadók után kutatva, mint például a Kronoszinklasztikus Infundibulum.

Nappal sem maradnak program nélkül a fesztiválozók, workshopokkal, előadásokkal, beszélgetésekkel és színházi programokkal is készülnek a szervezők. A lelkes érdeklődők megtanulhatnak többek között batikolni, agyagozni, nemezelni, fát faragni, horgolni, vagy akár ékszereket is készíthetnek feketedióból. A gyermekkel érkezőknek sem kell aggódni, a kicsiknek játékos foglalkozásokkal, a szülőknek beszélgetésekkel kedveskednek a Waldorf pedagógiáját szem előtt tartva. Akinek pedig a koncertek végigtáncolása mellett nyugtató mozgásra is szüksége lenne, satipatthana meditáción és ébresztő jógán is részt vehet.