Szívesen látná a magyargyűlölő román szélsőjobb a Fideszt az ECR-ben

Á. B.;

szélsőjobb;Európai Parlament;Európai Konzervatívok és Reformerek;

2024-06-25 09:31:00

A szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyik politikusa szerint még mindig nyitva áll a Fidesz előtt az ajtó, hogy csatlakozzon az Európai Konzervatívok és Reformerek Pártjához - írja a Politico.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a pártcsalád vezetője, Giorgia Meloni kijelentette, hogy a nagyobbik kormánypárt nem csatlakozhat a frakcióhoz. Ezt követően Kocsis Máté frakcióvezető azt írta, mivel az AUR-t is felvették, így szó sem lehet róla, hogy egy ilyen képviselőcsoportban üljenek.

Most a szélsőjobboldali párt egyik vezető képviselője, Claudiu Târziu azt mondta, továbbra is szívesen látják Orbán Viktorékat, mivel mindig is egy nagy frakciót szorgalmaztak, a problémát a Fidesszel való kommunikáció hiánya jelenti. „Patthelyzetbe kerültünk. A legmagasabb szinten kell folytatni a párbeszédet” - fogalmazott.

A miniszterelnök egyébként hétfőn Rómában egyeztetett olasz kollégájával. Bár Orbán Viktor azt állította, nem beszéltek pártügyekről, ennek ellenére könnyen meglehet, sikerült kicsikarnia valamilyen módon az ECR-hez való csatlakozást.