Lemondott a Gattyán-féle Megoldás Mozgalom elnöke

2024-06-25 09:56:00

Jó érzésel tölti el, hogy 80-90 ezer ember rájuk szavazott, de vállalnia kell a felelősséget az eredményért.

Bejelentette lemondását a Megoldás Mozgalom elnöke.

Minderről maga az érintett számolt be egy kedd reggeli Facebook-posztban. Huszár Viktor azt hangoztatta, mindig is fontosnak tartotta, hogy a politikusok vállaljanak felelősséget az eredményért. Márpedig pártja visszaesett a 2022-es választásokhoz képest: akkor 1,4 százaléknyian, a mostani európai parlamenti választáson 0,4 százaléknyian szavaztak a Megoldás Mozgalomra. „Ezért, hogy önazonos és hiteles maradjak, úgy döntöttem, hogy felajánlom a lemondásomat. „Mindent megteszek azért, hogy Magyarországon változás legyen. Köszönöm mindenkinek, aki 2022-ben és 2024-ben is ránk szavazott” -. fogalmazott Huszár Viktor, megjegyezve, jóleső érzés tudni, hogy 80-90 ezer ember választotta a Megoldás Mozgalmat.

A párt mindössze három településen, a Heves vármegyei Mátraballán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Szamossályin és a Baranya vármegyei Drávapiskin ad polgármestert. Utóbbi helyen grandiózus tervei vannak Mali Zoltánnak, akit ötödjére is megválasztottak a település élére. Célkitűzéseit pedig a pártalapító, Gattyán György által felajánlott támogatással valósítaná meg.