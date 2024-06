Már elkészült, mégis további milliárdokkal drágult a nyíregyházi stadion

nepszava.hu;

2024-06-25 17:12:00

Az áremelkedésről szóló szerződésmódosítást a választás előtt három nappal írták alá, de csak most lett nyilvános.

Statikai okokból mégis le kellett bontani azokat a szerkezeteket, amiket eredetileg meg akartak tartani; azok eltüntetése pedig „új lehetőséget nyitott” a teljes áttervezésre – Az Átlátszó írása szerint ezzel indokolták az új nyíregyházi stadion tervezését és kivitelezését három évvel ezelőtt elnyert cégek, hogy miért kell további 3,7 milliárd forinttal megemelni az eredetileg 13,8 milliárdos költségvetést. A stadion ugyan már májusban elkészült, azt be is mutatták. – Így a végösszeg már 17,5 milliárd forint. Az áremelkedésről szóló szerződésmódosítást a választás előtt három nappal írták alá, de csak most lett nyilvános – tették hozzá.

A Nyíregyháza az NB II-ből friss feljutottként már az új stadionban kezdheti meg a szereplését. Az előzményekről az Átlátszó azt írta: az állami tulajdonú Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) közel négy évvel ezelőtt, 2020 szeptemberében írt ki közbeszerzést az új, több mint nyolcezres befogadóképességű nyíregyházi stadion tervezésére és kivitelezésére, amelybe beletartozott a meglévő stadion elbontása, egyes elemeinek megtartása, egy szabadidőközpont építése és a létesítményekhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása.

A közbeszerzésen nyertes Épkar Zrt. és a Nyír-Wetland Generál Zrt. számára a kormány eredetileg „csak” 10,32 milliárd forintos keretet biztosított, amit 2021 márciusában egy kormányrendelettel 19,1 milliárd forintra emeltek. Időközben, 2023 január elején a BMSK megszűnt, feladatait, így a nyíregyházi stadionprojektet is a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium vette át, és május közepén a tárca illetékes államtitkára, valamint Kovács Ferenc, a város fideszes polgármestere sajtótájékoztatón mutatta be a gyakorlatilag elkészült nyíregyházi stadiont.