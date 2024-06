nepszava.hu;

2024-06-25 19:19:00

Mindössze 21 szavazatkülönbség alakult ki június 9-én a két jelölt között.

A Kúria elrendelte a polgármester-választás részleges megismétlését Kalocsán. Az újbóli szavazást a Bács-Kiskun vármegyei település 5. számú egyéni választókerületében, a 10. és 11. számú szavazókörökre rendelték el július 7-i dátummal – vette észre a legfelsőbb bírói fórum honlapján a jogerős határozatot a 24.hu.

A városban a Kalo Lokálpatrióta Egyesület színeiben indult Bagó Zoltán volt fideszes EP-képviselő 2156 szavazatot kapott, így mindössze 23 szavazattal kapott ki a hivatalban levő fideszes Filvig Gézától, akire 2179 voks érkezett, de a Nemzeti Választási Iroda honlapján olvasható végleges különbség még szűkebb lett, mindösszesen 21.

Néhány nappal a választás után Bagó megtámadta az eredményt, mivel elmondása szerint az egész településen jogsértő cselekmények történtek a szavazás során. A volt kormánypárti politikus kérelmében kiemelte, hogy többször előfordult, hogy ugyanazon szavazófülkében egyszerre többen, akár négyen is tartózkodtak egyidejűleg. – Ezen kívül több analfabéta választópolgár is érkezett a szavazókörbe, akiknek a szavazásban az érinett szavazatszámláló bizottsági elnök egyedül nyújtott „segítséget” – szögezte le Bagó.

A papíron vesztes jelölt azt is kifogásolta, hogy a szavazóköri névjegyzéket vezető bizottsági tag, aki a választókerület fideszes jelöltjének a testvére volt, folyamatosan üzeneteket küldött a listát figyelve, maga a jelölt pedig a szavazókör bejáratánál várakozott egy autóban. A jogsértéseket a többi tag is jelezte, de azokat nem jegyzőkönyvezték. Bagó szerint az igazolt és valószínűsíthető jogsértések az egész településen sértették a választások tisztaságát, ám ezzel szemben a Kúria csak két szavazókörben találta ezt bizonyíthatónak.

Amint azt a Népszava is megírta, Bagó Zoltán az egész szavazás megismétlését vagy újraszámolást kérte a jogsértések miatt, s arról is beszámoltunk, hogy országosan fél tucatnál is több településen megismétlik a szavazást július 7-én, nyolc helyen pedig időközi választást írtak ki.