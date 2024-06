Elemzők szerint bár Lázár János miniszter nem indul újra egyéni választókörzetében, ezzel valójában nem mond le semmiről

Bittner Dániel;

Lázár János;

2024-06-26 10:12:00

Hiába hátrál, marad Lázár.

– Lázár karrierje szempontjából teljesen lényegtelen, hogy visszavonul a Hódmezővásárhely központú egyéni választókerületben – a többi között ezzel reagált lapunknak Szentpéteri Nagy Richard politikai elemző Lázár minapi bejelentésére. Az építési és közlekedési miniszter egy Facebookon közzétett videójában erősítette meg korábbi ígéretét, mondván: „Arra az elhatározásra jutottam, hogy 2026-ban nem indulok az országgyűlési választások egyéni kerületi megmérettetésében”. A miniszter hozzátette, Hódmezővásárhelyen megújulásra van szükség, ami egyébként nem jelenti azt, hogy a továbbiakban ne foglalkozna politikával.

Egy ekkora súlyú kormánypárti vezető esetében persze azonnal beindul a találgatás: a Márki-Zay Pétertől elszenvedett újabb fideszes hódmezővásárhelyi vereség készteti őt búcsúzásra, vagy pont az ellenkezője történik; a miniszter előre lép, sőt, jelentős országos szerepre készül. (Lázár a parlamenti választásokon 22 éve nyeri az egyéni választókerületi versenyeket előbb a csongrádi 6-os, majd 2014 óta a 4-es választókerületben. Hódmezővásárhelyen azonban ezúttal is alulmaradt a fideszes jelölt, Grezsa István jócskán kikapott az ellenzéki Márki-Zay Pétertől).

Szentpéteri Nagy Richard – aki a minisztert pozíciótól függetlenül fideszes „kijáró embernek” látja – azt mondta, Lázár „nyilvánvalóan ott lesz a listán és bent fog ülni a parlamentben, de ha esetleg nem, akkor sem történik semmi”.

Hódmezővásárhelyen és a választókörzetében is vannak már hozzá kötődő emberek, akik rendszeresen megkeresik. Ő aztán dönt, hogy kinek mi juthat, mi nem fér bele, mit és kit húz le a listáról. Ezt a szerepet élvezi – mondja Szentpéteri.

A Nézőpont Intézet vezető elemzője sem gondolja, hogy Lázár politikai „nyugdíjba menetelen” törné a fejét. Mráz Ágoston Sámuel a Népszavának kifejtette, az építési és közlekedési miniszter a hódmezővásárhelyi polgármester-választás eredménye után egyszerűen úgy döntött, nem választókerületi, hanem listás képviselőként folytatja politikai karrierjét. „Kevesen emlékeznek, de a döntését már hónapokkal ezelőtt bejelentette, most az ismétléskor csak új figyelem irányult rá” – mondja Mráz, akinek szavaiból mégis kiolvasható: a hódmezővásárhelyi kudarcoknak vaskos szerepe volt Lázár bejelentésében.

Ahogy a Nézőpont vezetője megfogalmazza, a miniszter-képviselő döntése mögött a városban hat éve vetélytársává vált, és ott azóta sikeres riválisa elleni stratégia újragondolása áll. Mráz szerint ráadásul Márki-Zay Péter újrázásához hozzájárult a Lázár János elleni protesthangulat. „A városban a Fidesz- és a Lázár-kritika erősebb volt, mint a Márki-Zay-ellenesség. Ez viszont nem egyetlen mondaton múlt, sokkal inkább egy évek óta tartó folyamat eredménye – utal Lázár János korábbi fenyegetésére, miszerint ha Márki-Zay-t újraválasztják a vásárhelyiek, akkor a jövőben lemondhatnak a Fidesz-kormány támogatásáról. Szentpéteri Nagy Richard ezt lapunknak annyival egészítette ki, hogy mivel az ellenzék ex-miniszterelnök-jelöljét sikeres polgármesternek tartják a helyiek – akár az ingyenes tömegközlekedés miatt – így valószínűleg nem is mérlegelték komolyan Lázár „figyelmeztetését”.

– Megnőtt a kockázata annak, hogy negyedszázad után elveszítheti a részben Vásárhely területén fekvő választókerületét – mondja Mráz, aki szerint „érthető tehát, hogy mindent el akar követni azért, hogy 2026-ban is a Fidesz győzzön a körzetében. A vereség elkerülése mellett a győzelem esélynövelése is állhat a döntése mögött” – tette hozzá.

Ranschburg Zoltán, a Republikon Intézet vezető elemzője még nem írná le teljesen Lázár vásárhelyi szerepét.

Érdeklődésünkre úgy fogalmazott:„Amikor mostani bejelentésében arról beszélt, hogy Hódmezővásárhelyen a Fidesz szempontjából „erős az utánpótlás”, azt az önkormányzati választás eredményeinek ismeretében szkepszissel fogadom. És itt nem csak a polgármester-választásra gondolok, hanem arra is, hogy mind a 10 körzetben a Mindenki Magyarországa jelöltjei győztek. Így a magyarázat egyik fele biztosan nem állja meg a helyét”. Ranschburg emlékeztetett arra, hogy 2022-ben Lázár magabiztosan, több mint 10 százalékponttal győzte le Márki-Zayt a választókerületben, és szerinte nincs okunk feltételezni, hogy ’26-os indulása esetén Lázár ne lenne ismét esélyes Márki-Zay-val szemben. Ő a Nézőpont vezető elemzőjével ellentétben úgy látja: Hódmezővásárhelyen elsősorban nem a Fidesz, hanem Lázár erős, és ha valóban nem indulna ’26-ban, akkor a Fidesznek nehéz dolga lehetne a választókerületben. Ranschburg olyan forgatókönyvet is el tud képzelni, hogy jövőre mégis meggyőzik Lázárt, szükség van a személyére ahhoz, hogy a Fidesz újra be tudja húzni a Csongrád-Csanád 4-es választókerületet. Mindezzel együtt – ahogy kiemeli – egy esetleges új helyi jelölt felépítésében is kulcsszerepet játszhat.

Az éppen búcsúzni látszó miniszter eddig sem tagadta, hogy ambíciói kitartanak. Esetleges kormányzati jövőjével kapcsolatban a Republikon vezető elemzője úgy fogalmazott, ez – mint ahogy a Fideszben minden – Orbán Viktoron múlik. „Lázár törekvéseit néha kordában is kell tartania a kormánynak; emlékezhetünk rá például, amikor Novák Katalin még köztársasági elnökként nem írta alá az úgynevezett kastélytörvényt, amely gyakorlatilag Lázárt tette volna az állami tulajdonú kastélyok és kúriák urává; a törvényt végül az – akkor még Sulyok Tamás által elnökölt – Alkotmánybíróság is elmeszelte. Orbán a jövőben nyilván azt mérlegeli, hogy Lázár saját hatalmi érdekei ütköznek-e, vagy ütközőpályán mozognak-e az ő, illetve a kormány érdekeivel” – szögezte le a Népszavának Ranschburg.