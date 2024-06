Az Orbán-kormány már a katonai misszió bejelentése előtt 817 milliót adhatott a csádi jelenlétre

M.A.;

misszió;Külügyminisztérium;Csád;Hungary helps;

2024-06-26 08:46:00

Azt megelőzően eldőlhetett a magyar szerepvállalás, hogy egyáltalán megérkezett volna a csádi elnök állítólagos meghívó levele.

Mintegy 817 millió forintot adott a külügyminisztérium „a csádi humanitárius, képzési és fejlesztési központ létrehozására”, a program megvalósításának időszaka pedig 2023. szeptember 15. és 2024. december 31. közé esik – vette észre a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. tavalyi éves beszámolójában a 444.

Az időpontok arra engednek következtetni, hogy Csád már jóval korábban komoly szerepet játszott a kormány afrikai terveiben, minthogy elkezdtek volna kommunikálni róla. Ugyanis

2023. szeptember 23-án érkezett meg a csádi elnök meghívó levele a magyar kormányhoz, ez a csádi misszióról megjelent kormányhatározatból derült ki.

2023. október 11-én bejelentette a Hungary Helps Ügynökség, hogy Csádban humanitárius fejlesztési központot nyit a kormány.

egy héttel később, október 18-án jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf, hogy 200 magyar katona megy Csádba.

november 6-án pedig elfogadta a parlament a magyar misszióról szóló törvényjavaslatot.

Most pedig egy 2024 májusában leadott dokumentumból derül ki, hogy hetekkel a fenti események előtt már egészen kiforrott tervekkel rendelkezhetett a kormány Csáddal kapcsolatban. Sőt, a tervek annyira előrehaladott állapotban voltak, hogy már jelentős összeget is rendelt egy részéhez.

Az pedig, hogy a beszámolóban szereplők alapján szeptember 15-étől lehetett felhasználni a külügytől kapott 817 millió forintot, azt jelenti, hogy a pénzzel kapcsolatos konkrét döntésnek ennél korábban kellett megszületnie a kormányon belül.

A Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. idei üzleti terve szerint a támogatási időszak egy nappal korábban, szeptember 14-én kezdődött.

A teljes 817 milliós összegből 716,5 milliót az idei évben fognak felhasználni, ebből

143 millió forint menne majd a dolgozók bérére és juttatásaira,

79,7 millió forint három speciális gépjármű megvásárlására, valamint üzemanyagköltségre,

311,1 millió forint a humanitárius programok megvalósítására.

A 444 megjegyzi, hogy a 817 millió forint – amit kicsivel több mint egy év alatt költenek el – bő nyolcszorosa annak, amit kétszer ennyi idő alatt a szomszédos, részben magyarok által is lakott Ukrajnában, az ukrajnai jelenlét finanszírozására szánnak, ez ugyanis mindössze 100 millió forint.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2023 októberében jelentette be, hogy az Orbán-kormány katonai missziót küldene Csádba a migráció megfékezéséért és a humanitárius segítségnyújtás érdekében. Azóta kiderült, hogy az erről szóló tárgyalásokon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert elkísérte Orbán Viktor fia, Orbán Gáspár is, maga a miniszterelnök pedig jelezte, szeretné már látni a megállapodást is a katonai misszióról. Az eredeti tervek szerint a magyar misszió 2024 tavaszán indult volna, ám erről egészen mostanáig semmilyen információ nincs.