Hadházy Ákos szerint a pokol is jobb, mint a lombkoronasétány

2024-06-26 17:42:00

Nincs feltétlenül elragadtatva.

Személyesen tekintette meg Hadházy Ákos azt a félmilliárd forintos turisztikai beruházást, ami a Nógrád vármegyei Tar községben jött létre.

a beruházásban a poklot is bemutatták, ami a falu egykori szülöttje legendájának, Pokoljáró Tar Lőrinc legendájának állít kicsit bizarr emléket. – Amióta megláttam a megnyitóról készült képeket, azóta szerettem volna megnézni, hogy tényleg csak négy bábúból, egy csinos hölgy képéből és két műanyag ördögpofából áll-e a kiállítás az olcsó csempével lefedett, körülbelül 90 négyzetméteres, földbe vájt vasbeton szerkezetű épületben - írta a független parlamenti képviselő, megjegyezve, hogy az egész sajnos csak tényleg ennyiből áll.

Mindenesetre úgy látja, hogy a sötét, pincehideg épületben „van egy hangulata” a 15 perces látogatásnak.

„Az a határozott benyomásom, hogy ez a beruházás határozott jószándékkal jött létre, csak ugye az a bizonyos pokolhoz vezető út is jószándékkal van kikövezve” - fogalmazott Hadházy Ákos, megjegyezve, hogy ha volt is valakiben rossz szándék, az biztos nem a polgármesterben volt, aki egyúttal ígéretet tett neki, hogy megküldi neki a projekt összes szerződését. „Összesítve: sajnos félrement ez a beruházás is, de korántsem annyira, mint a lombkorona sétány” - zárta sorait.