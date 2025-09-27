Alice Law egész életét arra tette fel, hogy a mágikus tudományok legelismertebb alakja legyen. Mindent feláldozott a célért: a büszkeségét, az egészségét, a szerelmi életét – és bizony az ép elméjét is. Mindezt azért, hogy a világ leghatalmasabb mágusával, Jacob Grimes professzorral dolgozhasson a Cambridge-i Akadémián. Aztán a professzor egy mágikus balesetben meghal és a Pokolba kerül, Alice-nek pedig feltett szándéka utánamenni. Az amerikai írónő alvilági utazást elbeszélő regénye magyarul szeptember 30-án jelenik meg az Agave Kiadó gondozásában.
Négy éven át ő volt a világ legnagyobb hatalmú embere.
Mindezt természetesen brüsszeli támogatással.
A Fidesz alpári stílusáról ismert provokátora egy képzeletbeli párbeszédet folytatott a patással.
Alighieri halálának 700. évfordulója alkalmából a Halszájoptika Képirodalmi Hálózat több mint harminc alkotót – fotográfusokat, írókat költőket – kért fel egy sorozat megalkotására, ahol a fényképek és a kisprózák/versek találkozhatnak egymással – és a kép-szöveg párok segítségével egyre lejjebb lépdelünk Dante Pokol című művének körein keresztül. Segítségükkel pedig talán választ kapunk azokra a kérdéseinkre, hogy miként értelmezzük a közönyösöktől az árulókig alkotott dantei pokolbéli bűnhierarchiát a saját magán- és közéletünkben – súlyuk vagy természetük szerint. Vajon melyik a nagyobb bűn, erőszakosnak vagy hazugnak lenni? Kik lehetnek manapság az eretnekek, és kik játszhatják a gátlástalanok vagy a mértéktelen fogyasztók szerepét? Együttműködve a Halszájoptikával, a Nyitott mondat irodalmi mellékletben ízelítőül öt héten át az olvasó is beléphet a kortárs bűnök pokoli köreibe. Előző számainkban Triceps és Haynal Ákos kisprózáit, Falcsik Mari és Nagy Zsuka verseit, valamint Hegedűs Ákos, Nagy M. Hedvig és Budavári Csaba fotográfiáit közöltük, sorozatunk zárásaként Szűcs Anna Emília prózája és Varga Imre fotója révén érkezünk el a Pokol kilencedik köréhez.
Mindketten nagy népszerűségnek örvendenek Izlandon – az egyikük a szigetország sztárírója, a másikuk televíziós újságíró, nem mellesleg pedig maga is kétkötetes szerző. Jón Kalman Stefánsson és Sigríður Hagalín Björnsdóttir civilben is társak, közösen vettek részt a Margó Irodalmi Fesztiválon is – Jón Menny és Pokol-trilógiája, Sigríður pedig a magyarul most megjelent, 2016-os regénye, A sziget apropóján. Az írópárossal egymás műveiről, természetről, elszigeteltségről, az ördögről és a csirkepaprikásról beszélgettünk.