Orbán Viktor nem támogatja az új uniós vezetők megválasztását, de a többi állam- és kormányfőnek ezt nem kell figyelembe vennie

2024-06-27 15:06:00

A magyar miniszterelnök szájából mindenesetre érdekesen hangzik, hogy a legnagyobb EP-frakcióval rendelkező pártcsalád, a konzervatív Európai Néppárt „lenyúlta” a jobboldalt, és az általa vezett koalíció „programok helyett csak a hatalomról” szól.

Semmi okunk, hogy ezt támogassuk, nem tudjuk támogatni ezt – idézte a Telex Orbán Viktort, aki az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozójára érkezve sommás véleményt mondott újságíróknak a csúcstisztségek tervezett elosztásáról. Mint írták, Orbán Viktor a választókkal szembeni pimaszságnak nevezte, hogy sajtóhírek szerint a három középpárt kedden előre leegyeztette, ki kapja a posztokat. Szerinte ugyanis a szavazók jobboldali vezetést akartak, mert többségükben jobboldali pártokat választottak, de az Európai Néppárt lenyúlta, és balra vitte egy részüket a június 6-9. közötti választáson.

– Így a hazugság és becsapás pártkoalíciója állt össze, ami a programok helyett csak a hatalomról, sőt, a hatalommal való visszaélésről szól – magyarázta Magyarország miniszterelnöke. Hozzátette, Ursula von der Leyen bizottsági elnök újrázását különösen nem támogatja, mert állítása szerint a jogállamiságot politikai alapon használja Magyarországgal szemben.

A 24.hu szerint miniszterelnök arról is beszélt, hogy az EU eddigi csúcsvezetői a lengyel kormány leváltását a jogállamiság eszközével támogatta, és az új lengyel vezetés ezután – fogalmazott Orbán Viktor– „több kétséges változtatást hajtott végre. Erre föl azonban hiába írt levelet Ursula von der Leyennek, hogy ha ők, a magyar kormány is megcsinálja ugyanazt, amit a lengyelek, akkor ellenük is lezárják-e a hetes cikk szerinti eljárást. – Még válaszra sem méltattak. Egy ilyen bizottság elnöke nem maradhat – mondta Orbán Viktor, majd arra a kérdésre, kit szeretne helyette, azt mondta, hosszú listája van, de neveket nem mond.

Amint azt a Népszava megírta, a három nagy európai pártcsalád tárgyaló küldöttségei az elmúlt napokban összehozták az egyezséget arról, hogy a kereszténydemokrata Ursula von der Leyent újabb öt évre jelölik az Európai Bizottság élére, a szocialista Antonio Costa portugál exkormányfőt az állam- és kormányfőkből álló Európai Tanács elnökének és a liberális Kaja Kallast az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének. Orbán Viktor és más tagországi vezetők sem igazán elégedettek a megállapodással, és bár Charles Michel, az Európai Tanács jelenlegi elnöke „igyekszik majd minden véleményt figyelembe venni és lehetőség szerint egyetértést teremteni az eltérő vélemények között”, ez csak ez gesztus lehet, ugyanis a döntéseket nem egyhangúan, hanem minősített többséggel hozzák.