Eldicsekedett a külügy, hogy Kína a legnagyobb beruházó Magyarországon

Á. B.;

Kína;Magyarország;

2024-06-28 07:03:00

Kiemelt partnere lett egymásnak a két ország.

Amíg 30 évvel ezelőtt néhány büfés és használtruha-kereskedő jelképezte Magyarországon a kínai gazdasági szektort, napjainkra Magyarország legnagyobb zöldmezős beruházásai már Kínához kötődnek, mostanra Kína vált Magyarország legnagyobb külföldi beruházójává - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Gödöllőn a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint.

Magyar Levente a Fujian Befektetési Fórumon arról beszélt, hogy Magyarország és Kína kiemelt partnerei lettek egymásnak, amit most már egy hivatalos stratégiai partnerségi megállapodás is megerősít. Nagyot fordult a világ néhány évtized alatt a kínai gazdaság magyarországi jelenlétét illetően, és ez a folyamat párhuzamosan zajlott le Kína vezető geopolitikai és világgazdasági szerepre törésével. Megjegyezte: Magyarországon is lecsapódtak ezek a geopolitikai, világgazdasági változások, és hazánk megnyitotta a kínai gazdaság előtt kapuit. Azokon át pedig Kína legkiválóbb vállalatai egymás után érkeznek Magyarországra - fejtegette.