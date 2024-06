Kitört a pánik a demokratáknál, Joe Biden mellbevágóan gyenge teljesítményt nyújtott az elnökjelölti vitában

M.M.;Á. Z.;

Egyesült Államok;Joe Biden;Atlanta;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;elnökjelölti tévéviták;

2024-06-28 18:12:00

Az amerikai elnök mondanivalóját egyszerűen elnyomták a hazugságok, amelyeket Donald Trump harsogott.

Azt gondolom, hogy kitört a pánik – mondta keresetlenül David Axelrod, Barack Obama volt demokrata elnök egykori tanácsadója a CNN hírcsatornának adott interjújában, majd hozzátette: – Bizonyára hallani fognak vitákat, amelyek nem tudom hová vezetnek majd, de biztosan felmerül a kérdés, vajon érdemes-e folytatnia – célzott a politikai stratéga a vészesen közeledő augusztus végén Chicagóban tartandó demokrata országos jelöltállító gyűlésre. Maine állam egyik demokrata képviselője igyekezett tompítani a demokrata politikust érő bírálatoknak, hogy „Biden helyes válaszokat adott Trump kérdései, csak hiányzott belőle a szikra. Ugyanezekbe az érvekbe kapaszkodott Kamala Harris is, aki szerint a „lassú startot” egy „erős befejezés” követte.

Ami biztos, Joe Biden az expozéját is meg-megakadó hangon kezdte, végig rekedtesen beszélt, néha úgy tűnt, a gondolatmenete sem elég koherens. Bár az elnökjelölti vita előtt a CBS kiszivárogtatta, hogy Joe Biden megfázással küszködik, ez nem javított a benyomáson, hogy a 81 éves demokrata politikus egyszerűen túl öreg, hiányzik belőle a lendület és a határozottság az elnökválasztási győzelemhez. Pedig két tényező is segítette az üzenete hatásos közvetítését: élő közönség nem volt jelen a stúdióban és kizárólag az éppen sorra kerülő, két perces megszólalási időt kapó vitázó mikrofonját kapcsolták be a CNN technikusai. Joggal gondolhatták azt a Biden-kampány stratégái, hogy ezzel kihúzták a Donald Trump méregfogát, aki a közönség hergelésével és az ellenfele folyamatos megzavarásával tudott előnybe magának négy évvel ezelőtt az elnöki vitában.

Ami Donald Trumpot illeti, az ő tanácsadói láthatóan a politikus lelkére beszéltek, hogy sem haszna, sem értelme nincs, ha erősíti a személyéről kialakult, gátlástalan és erőszakos képre, így magához képest nyugodt és gúnyos arccal hallgatta a demokrata elnök válaszait. A másik cinikus, de hatásosnak tűnő stratégiája pedig az lehetett, hogy bármilyen témában felmerülő kérdésre, legyen az jogállamiság, demokratikus intézményrendszer klímaváltozás, mindre ugyanazokat a mantrákat mondta fel: a gazdaság romokban, az infláció az egekben, a határok tárva-nyitva.

Pedig mindkét párt részéről nagy várakozás előzte meg a vitát. A két rivális legutóbb 2020 októberében, a Covid-járvány legsűrűbb időszakában vitázott egymással, azóta egy helyiségben sem tartózkodtak, hiszen Trump még Biden beiktatása ünnepélyén sem volt hajlandó részt venni. Épp ellenkezőleg: az elnökválasztáson leadott szavazatok hitelesítését végző kongresszus épületét 2021. január 6-án megrohamozta a republikánus elnök által felheccelt tömeg.

A Joe Bidennél csak három évvel fiatalabb, rendkívül gyér szókincset használó Donald Trumpnak így is sikerült határozottnak mutatkoznia a halványam teljesítő elnök mellett. A de facto republikánus elnökjelölt léthatóan előre begyakorolt módon vágott vissza a Capitolium ostromának, vagyis a 2021. január 6-i zavargások kirobbantásáról szóló vádakra, azt állítva, aznap még az Egyesült Államok gazdasága a legerősebb, a határai pedig a legbiztonságosabbak voltak a világon. Az egyik kijelentés hazugság, a másik csúsztatás, az azonban, hogy Donald Trump szinte szótagról szótagra beszélt és szuggerált, és

elég meggyőző hatást keltett ahhoz, hogy a CNN gyorsfelmérésében megkérdezettek 67 százaléka őt lássa az elnökjelölti győztesének.

Egy másik pillanatban az Izrael és a Hamász között zajló háború ügyében az evangéliumi keresztények Izrael-párti bázisának hízelegve azt állította, hogy Joe Biden olyan gyenge kézzel lépett fel a Hamász terroristáival szemben, mintha maga is palesztin lenne. – Elég gyengécske palesztin, de mégiscsak palesztin – gúnyolódott.

A Biden-kampány egyik neve elhallgatását kérő adományozója a Reuters hírügynökségnek már jelezte: ez a teljesítmény „diszkvalifikálta” az elnököt a versenyből és a vitát látva demokrata kampány szponzorai elzárják majd a pénzcsapokat. A meg nem nevezett adományozó belátta, hogy bár Joe Biden egy nagyon makacs ember, az elnökjelölti vitában teljesítménye leírhatatlanul rossz volt.

A pánik első hullámának elvonultával már nevek is előkerültek, akik Biden helyére állhatnának a novemberi elnökválasztáson. Köztük a legesélyesebb természetesen a az egykori kaliforniai államügyész és jelenlegi alelnök asszony, Kamala Harris, de Andy Beshear kentucky-i ás Gavin Newsom kaliforniai kormányzó neve is felmerült már. Kérdés persze, hogy az elnök kitart-e vagy önként eláll a jelöléstől. Utóbbira a hírek szerint csak a first lady, Jill Biden tudná rábeszélni.